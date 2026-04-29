Ce a cerut Michael Jackson în ultimele secunde de viață?

Michael Jackson s-a stins diin viață la vărsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009. În ultimele clipe de viață acesta a avut o cerință specială pentru medicul său, Conrad Murray.

Ce spune medicul artistului?

„Te rog, dă-mi niște lapte ca să pot să dorm. Știu că asta chiar funcționează”, ar fi spus artistul, potrivit mărturiei doctorului, în cadrul procesului în care acsta a fost condamnat pentru omor din culpă.

Medicul a explicat că „lapte” era numele pe care Jackson îl dădea propofolului, supranumit și „laptele amneziei”.

În acea noapte fatală, cântărețului i-a fost administrată o doză redusă de 25 mg – față de 50 mg obișnuiți – plus alte sedative, precum lorazepam.

„Era doar un medicament cu care era obișnuit, se numește propofol. El mi-a spus doar să-l fac să adoarmă, că nu contează la ce oră se trezește. Am fost de acord atunci să trec la propofol”, a povestit Murray.

Medicul a părăsit apoi camera timp de două minute pentru a merge la baie, iar la întoarcere l-a găsit pe Michael fără puls. Deși a sunat la numărul de urgență 911, cântărețul a fos declarat mort două ore mai târziu, la ora 14:26.

Michael Jackson suferea de insomnie

Jackson se pregătea pentru turneul „This Is It” și suferea de insomnie cronică. Astfel că Murray îi injecta zilnic propofol intravenos, ignorând riscurile acestui anestezic.

Autopsia a relevat o combinație letală între propofolul și 8 comprimate de lorazepam, luate în secret. Apărarea medicului a susținut că artistul își adminstra și singur meedicamente însă judecătorul a decis că „încrederea oarbă în Murray l-a costat viața pe Michale Jackson”. Medicul a primit patru ani de închisoare, din care a executat doi ani.

La mai bine de un sfert de secol de la moartea sa, viața sa rămâne umbrită de acuzațiile de abuz sexual asupra copiilor, din anii '90, deși nu a fost niciodată condamnat. Și astăzi, presupusele victime ale lui Michael Jackson au deschis procese, odată cu lansarea filmului biografic „Michael” și documentarul de pe Channel 4, potrivit dcnews.ro.

