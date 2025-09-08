Demi Moore, despre boala lui Bruce Willis: „Este foarte greu să vezi cum se transformă”

Bruce Willis a fost diagnosticat cu demență frontotemporală în 2022, afectează în special zonele creierului responsabile de limbaj și personalitate, fără a provoca de la început pierderi de memorie. Aceasta schimbă comportamentul și comunicarea pacientului, ceea ce transformă dramatic relațiile familiale.

Demi Moore, despre boala fostului soț

Invitată la Oprah Winfrey, Demi Moore a mărturisit că este profund impresionată de forța și dedicarea actualei soții a actorului, Emma Heming, care se ocupă de îngrijirea actorului.

„Nu există o foaie de parcurs pentru a gestiona o astfel de boală. Emma a fost nevoită să se confrunte cu multe. Am foarte multă compasiune pentru ea, fiind o femeie tânără care nu ar fi putut anticipa prin ce va trece. Chiar cred că a făcut o treabă minunată”, a spus fosta soție a lui Bruce Willis.

Actrița a povestit despre dificultățile cu care se confruntă apropiații acestuia, subliniind importanța acceptării noii realități.

„E greu să vezi pe cineva atât de puternic și hotărât cum se transformă. Perspectiva mea personală este că e esențial să-l întâlnești acolo unde este acum. Nu te poți aștepta să fie cine u fost sau cine ai vrea să fie. Iar când faci asta, descoperi o persoană nouă, iubitoare, tandră și delicată.Poate chiar mai jucăuș și copilăros, într-un sens, pentru că are nevoie de mai multă grijă. Cel mai important lucru pentru mine este să fiu prezentă și să fiu alături de el. Dacă retrăiești constant trecutul și te gândești la ce ai pierdut, nu faci decât să-ți creezi anxietate și durere”, a povestit Demi Moore.

Ce spune Emma Heming

Emma Heming a vorbit deschis despre greutățile din viața de zi cu zi.

„Inițial, am fost foarte izolată, îmi era teamă să cer ajutor. Viața noastră de familie devea din ce în ce mai haotică, pe măsură ce comportamentul lui Bruce se schimba. Era greu să-mi dau seama unde se termina Bruce și unde începea boala. Bâlbâielile au reapărut, conversațiile nu mai aveau coerență… Nu înțelegeam ce se întâmplă. Diagnosticul a fost o ușurare, dar și începutul unei lupte grele”, a explicat actuala soție a actorului.

Bruce Willis locuiește acum separat, într-o casă adaptată nevoilor sale, aproape de locuința familiei. Acest aranjament a generat critici online.

„Am fost judecată repede și nedrept. Oamenii se împart în două categorii: cei care au o opinie și cei care au o experiență reală”, a explicat Emma.

Însă deciziile luate sunt în interesul fiicelor lor, iar familia îl vizitează constant, notează catine.ro.

„Îl vizităm des, luăm micul dejun și cina împreună, iar fetele au ocazia să petreacă timp cu el”, a spus Emma.