Elena Merișoreanu a vorbit cu sinceritate despre intervențiile estetice și problemele de sănătate

Artista are o infecție serioasă la o ureche, iar medicii i-au recomandat o intervenție chirurgicală, după ce au descoperit puroi pe timpan. Însă aceasta a decis să amâne operația și să continue tratamentul cu antibiotice.

Cum a început durerea la ureche

Problemele au început după o călătorie cu mașina la Suceava. Fiind vară și cald a mers cu aerul condiționat pornit, însă la un moment dat, eaa început să resimtă dureri puternice la ureche.

„Am venit de la Suceava cu aerul condiționat în față, apoi am plecat și în altă parte, și am avut dureri. Într-o noapte m-a durut atât de tare, că dimineață m-am dus la profesor și mi-am făcut toate testele. Mi-a spus că am puroi pe timpan și urma să mă taie. I-am spus să nu mă taie. Iau antibiotic, eu nu aud deloc cu urechea asta. Acum nu mă mai doare, dar m-a durut extraordinar, sunt ca durerile de dinți”, a povestit artista într-un interviu pentru Spynews TV.

Elena Merișoreanu a ales să amâne intervenția, invocând obligațiile profesionale și evenimentele pe care trebuie să le onoreze. În prezent, starea ei se ameliorează, iar tratamentul cu antibiotic continuă.

Ce spune artista despre operațiile estetice

Într-un moment de sinceritate, artista a recunoscut că a apelat de-a lungul timpului și la operații estetice, dorind să arate mereu impecabil în fața publicului.

În trecut, și-a injectat acid hialuronic pentru reducerea ridurilor și a încercat botox, însă nu a fost mulțumită de rezultate. Acum Elena Merișoneanu face retușuri regulate cu acid hialuronic pentru a-și menține frumusețea.