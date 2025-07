Florin Zamfirescu a trecut printr-un incident neplăcut după intervenția chirurgicală

Unul dintre cei mai apreciați actori din România, a fost supus unei intervenții la ochi. Imediat după operație s-a accidentat.

În exclusivitate pentru SpyNews.ro, artisul a spus ce s-a întâmplat și cum s-a accidentat, din greșeală, la numai câteva zile după ce s-a operat de cataractă.

Actorul se îndrepta spre cabinetul medical, unde urma să primească îngrijiri postoperatorii. Din cauza plasturelui aplicat pe ochiul operat, vederea sa era temporar afectată, ceea ce i-a îngreunat orientarea.

"Eu m-am dus la cabinet, aveam un plasture pe ochi. E adevărat că m-am împiedicat, erau niște denivelări, am alunecat și m-am zgâriat puțin pe frunte. Am căzut un pic. M-am dus apoi, am schimbat bandajul la ochi, s-au uitat, cristalinul e în regulă, mi-au dat picături, trebuie să le pun două săptămâni cam de șase ori pe zi la trei ore. Sunt bine, vorbesc.", a spus Florin Zamfirescu.

Actorul se simte bine acum și toul a revenit la normal.