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Imagini rare cu Alessandra Stoicescu în ziua în care a spus „Da”! Vedeta a sărbătorit 13 ani de căsătorie

de Redacția Jurnalul    |    23 Iun 2026   •   14:30
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Imagini rare cu Alessandra Stoicescu în ziua în care a spus „Da”! Vedeta a sărbătorit 13 ani de căsătorie
Instagram/Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu au împlinit 13 ani de căsnicie.

Alessandra Stoicescu și soțul său, Sergiu Constantinescu, au sărbătorit recent 13 ani de la căsătorie. Cu această ocazie, vedetat a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii din ziua cununiei civile, oferindu-le fanilor săi o incursiune într-unul dintre cele mai importante momente din viața sa personală.

Cunoscută pentru discreția cu care își protejează viața de familie, jurnalista a ales să împărtășească imagini din arhiva personală chiar în ziua aniversării căsniciei. Fotografiile surprind momente emoționante de la ceremonia civilă, desfășurată în urmă cu 13 ani.

Alături de imagini, Alessandra Stoicescu a transmis și un mesaj scurt dedicat partenerului său de viață: „De 13 ani, tot așa. La mulți ani nouă!”.

Familia Alessandrei Stoicescu

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu s-au căsătorit în iunie 2013 și formează unul dintre cele mai discrete cupluri din spațiul public românesc. Cei doi au împreună o fiică, Sara, și au construit de-a lungul anilor o familie unită, departe de lumina reflectoarelor.

De-a lungul timpului, prezentatoarea TV a vorbit în mai multe rânduri despre impactul pozitiv pe care căsnicia l-a avut asupra vieții sale, mărturisind că împărtășește cu soțul său numeroase pasiuni, inclusiv dragostea pentru călătorii și descoperirea unor destinații noi, potrivit spynews.ro.

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Subiecte în articol: Alessandra Stoicescu casatorie
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