Jennifer Aniston, mărturisire emoționantă: „Oamenii nu știau povestea mea”

Într-un interviu pentru Harper's Bazaar UK, actrița a explicat cum a încercat, fără succes, să-și întemeieze o familie, confruntându-se cu probleme medicale.

Vedeta, în vârstă de 56 de ani, a negat speculațiile conform cărora absența copiilor în viața ei ar fi fost cauzată de prioritizarea carierei.

Jennifer Aniston povestește că au afectat-o remarcile care o prezentau ca pe o femeie egoistă sau dependentă de muncă, refuzând să aibă copii.

Jennifer Aniston și dorința de a avea copii

„Oamenii nu știau povestea mea sau prin ce am trecut în ultimii 20 de ani încercând să am o familie, pentru că nu ies în public să vorbesc despre problemele mele medicale”, a spus actrița.

Jennifer Aniston a fost căsătorită de două ori - cu Brad Pitt, între 2000 și 2005, și cu Justin Theroux, între 2015 și 2018, iar acum este singură, notează spynews.ro.

Actrița spune că a încercat împreună cu Brad Pitt să aibă copii prin fertilizare in vitro, o experiență pe care a împărtășit-o public în 2022 pentru a sprijini femeile care trec prin aceeași provocare.

„Pentru că știam multe femei, la acea vreme, care încercau să aibă copii, care treceau prin FIV. Așa că am simțit că nu o fac doar pentru mine, ci și pentru femeile care se confruntau cu aceeași problemă”, a declarat actrița pentru Allure.

Citește pe Antena3.ro O descoperire neașteptată pune capăt unui mister vechi de 21 de ani. Cine este femeia moartă găsită pe o plajă din Olanda

Această mărturisire a adus în prim-plan lucruri mai puțin cunoscute din viața actriței, punând în lumină dificultățile personale din spatele succesului de pe marile ecrane.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹