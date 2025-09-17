Mircea Badea, amenințat cu moartea: „Am primit, atât eu, cât și fiul meu. Se spunea clar unde locuiesc”

Într-un videoclip pe YouTube, acesta afirmă că decizia vine ca urmare a experiențelor neplăcute și a agresivității unor utilizatori online, inclusiv amenințări cu moartea la adresa sa și a fiului său.

Amenințări cu moartea și plângere la poliție

„La un moment dat, într-o conjunctură cu miting-ul diasporei, cu Dragnea, cu 10 august, am primit atât eu, cât și fiul meu, care era și foarte mic, multe amenințări cu moartea și se spunea clar unde locuiesc. Amenințările au fost de la oameni concreți.Am primit amenințări cu moartea de la oameni concreți (...), de la conturi reale, de oameni care chiar existau; erau oameni cu identitate, cu poză chiar la profil, oameni reali.

Și am primit foarte multe amenințări și multe, multe mizerii, multe nenorociri. Bun, sigur că de obicei în astfel de situații vine întrebarea aia specifică: ‘Te-ai dus la poliție?’ Da, m-am dus. Sigur că era faptă penală ce comiseseră oamenii ăia, destul de mulți. Am spus că era faptă penală, dar sigur că nu s-a întâmplat nimic. Evident că da, tot pe mine m-au chemat peste vreun an și jumătate să mă întrebe dacă mai mențin plângerea. Sigur că am menținut-o”, a explicat Mircea Badea.

În pofida blocării comentariilor pe conturile sale, realizaorul TVcontinuă să participe la dezbateri alături de politicieni și jurnaliști, subliniind că are abilitatea și dorința de a discuta public, dar nu consideră necesar să suporte înjurături și amenințări în spațiul său online.

El a mai spus că libertatea de exprimare nu înseamnă că oricine poate abuza de comentarii pe contul altcuiva, argumentând că această libertate trebuie respectată reciproc, iar controlul conținutului este dreptul fiecărui utilizator, notează dcnews.ro.