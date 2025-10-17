A murit legendarul Ace Frehley, chitaristul original și membru fondator al trupei Kiss

Ace Frehley, chitaristul original și unul dintre membrii fondatori ai trupei americane Kiss, a murit joi, la vârsta de 74 de ani.

Artistul s-a stins „liniștit, înconjurat de familie”, în Morristown, New Jersey, potrivit agentului său.

Decesul survine la scurt timp după ce Frehley a suferit o cădere, scrie CNN.

Familia a transmis că este „devastată și îndurerată”, dar că îi va păstra vie amintirea pentru umorul și bunătatea sa.

Frehley a devenit faimos ca „Space Ace” sau „The Spaceman”, personajul său din cadrul trupei Kiss, care a redefinit spectacolele de rock prin costumele extravagante, efectele pirotehnice și energia explozivă de pe scenă.

Formația a cunoscut un succes uriaș în anii ’70, cu piese precum “Rock and Roll All Nite” și “Detroit Rock City”, vânzând zeci de milioane de albume și transformând imaginea sa inconfundabilă într-un adevărat brand global.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)