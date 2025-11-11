Monica Anghel, din nou pe masa de operație! Cântăreața a spus adevărul despre internarea în spital – „Mă înclin în fața voastră!”

Monica Anghel, noi detalii despre internarea în spital

Cântăreața a fost supusă unei noi operații la coloană și a transmis un mesaj emoționant fanilor. Monica Anghel, una dintre cele mai iubite și longevive artiste din România, a făcut în sfârșit lumină asupra motivului pentru care a fost internată recent în spital. În urmă cu aproape două săptămâni, artista a publicat o fotografie de pe patul de spital, iar descrierea postării i-a îngrijorat profund pe fani, potrivit Spynews.

După numeroase speculații, Monica Anghel a decis să spună adevărul. Artista a mărturisit că a fost supusă unei intervenții chirurgicale la coloană, a doua de acest gen din viața sa. Cântăreața a dat însă vești bune: recuperarea decurge bine, iar starea ei este stabilă.

Monica Anghel, recunoscătoare fanilor: „Mă înclin!”

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, vedeta a transmis cuvinte pline de emoție către cei care i-au fost alături în această perioadă dificilă.

„Mulțumesc din suflet pentru gândurile voastre bune, mi-au fost de mare folos, mă înclin! Astăzi, m-am externat după cea de-a doua operație pe coloană. Ce a fost și cum a fost vă vor spune cât de curând medicii desăvârșiti și tot personalul medical care s-a ocupat de mine”, a transmis Monica Anghel.

Artista le-a oferit asigurări fanilor că echipa medicală va oferi mai multe detalii despre operație în curând, însă până atunci se concentrează pe procesul de recuperare.

A mai trecut printr-o intervenție similară în 2017

Nu este pentru prima dată când Monica Anghel se confruntă cu probleme la coloană. În anul 2017, artista a fost operată din cauza unei hernii de disc care îi provoca dureri severe și dificultăți de mers.

Deși a încercat diverse tratamente pentru a evita intervenția chirurgicală, starea sa s-a agravat și operația a devenit inevitabilă. Recuperarea de atunci a fost lungă și dificilă, dar Monica Anghel s-a declarat fericită că totul s-a încheiat cu bine.

„A fost tare grea operația, dar am avut parte de un medic extraordinar”, spunea Monica Anghel la acea vreme, potrivit Libertatea.

Un an plin de provocări medicale pentru Monica Anghel

Anul 2025 pare să fi fost unul marcat de probleme de sănătate pentru artistă. În luna septembrie, Monica Anghel a trecut prin două intervenții chirurgicale la ochi, la doar o săptămână distanță una de cealaltă.

„Astăzi am avut a doua operație de implant de cristalin, mai complexă, cu dioptrii speciale, iar profesionalismul și dedicarea echipei au făcut ca totul să fie perfect! Vă sunt extrem de recunoscătoare!”, a scris atunci artista.

Operațiile la ochi au avut însă un rezultat fericit: Monica Anghel a reușit să scape definitiv de ochelari, un vis pe care și-l dorea de mult.

În ciuda tuturor provocărilor medicale, Monica Anghel rămâne optimistă și recunoscătoare celor care o susțin necondiționat. Mesajul său a emoționat mii de fani, care i-au transmis la rândul lor urări de sănătate și încurajări.