Dacia, de la Bigster la Hipster

Până în septembrie, Dacia a vândut peste 521.000 de vehicule la nivel global, în creștere cu 4,1% față de aceeași perioadă din 2024, consolidându-și prezența puternică în Europa.

Printre modelele care au marcat anul se numără Dacia Bigster, primul SUV C-segment al mărcii, lansat cu comenzi deschise din ianuarie 2025 și înregistrând peste 17.000 de unități comandate până în vară. Bigster îmbină proporții generoase, spațiu pentru familie și opțiuni de propulsie electrificată, majoritatea comenzilor (69%) fiind pentru varianta hybrid 155.

Pentru Dacia, modelul Sandero a rămas în topul vânzărilor europene pentru clienți persoane fizice, iar Spring EV a înregistrat o creștere semnificativă a vânzărilor în primul semestru, spre peste 19.000 de unități, reflectând apetitul pentru electrice accesibile. Pe lângă cifrele de volum, Dacia a continuat să testeze terenul inovației accesibile: a prezentat anul acesta prototipul urban electric „Hipster Concept”, un mini-EV posibil sub 15.000 de euro, menit să ofere o alternativă europeană la modelele electrice low-cost din China, deși producția sa depinde de noi categorii legislative pentru vehicule ușoare.

Unul dintre cele mai răsunătoare succese a fost Renault 5 E-Tech Electric: reinterpretarea modernă a legendei compacte a câștigat titlul „Car of the Year 2025” împreună cu Alpine A290, prima mașină electrică a mărcii Alpine, ambele fiind dezvoltate pe platforma complet electrică AmpR Small dedicată citadinei și modelelor compacte. Această realizare istorică face ca Renault să fie al doilea constructor din istorie care câștigă consecutiv trofeul „Mașina Anului”, după Scénic E-Tech Electric în 2024.