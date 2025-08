Un nou cuplu la Hollywood. Povestea de dragoste dintre Liam Neeson și Pamela Anderson, dincolo de platourile de filmare

Actorii sunt colegi în noua comedie „The Naked Gun”, care a avut premiera în cinematografe, pe 1 august 2025. Fiecare are doi fii, care li s-au alăturat la premiera din New York, pe 28 iulie 2025.

„Este o poveste de dragoste în devenire, aflată în stadii incipiente. Este sinceră și este clar că sunt îndrăgostiți unul de celălalt”, spune o sursă apropiată pentru People.

Liam Neeson are 73 de ani iar Pamela Anderson are 58 de ani. Cei doi „se bucură în prezent unul de compania celuilalt”, adaugă sursa, în timp ce colegii de platou promovează noua comedie, care a fost lansată în cinematografe vineri, 1 august.

Reprezentanții celor doi actori nu au putut fi contactați pentru comentarii.

Lian Neeson și Pamela Anderson, cu copiii pe covorul roșu

La premiera newyorkeză a filmului The Naked Gun, luni, 28 iulie, ambele vedete și-au adus copiii pe covorul roșu pentru o fotografie de grup. Pamela Anderson îi are pe Brandon, în vârstă de 29 de ani, și pe Dylan, în vârstă de 27 de ani, cu fostul soț Tommy Lee, iar Neeson îi are pe Micheál, în vârstă de 30 de ani, și pe Daniel, în vârstă de 28 de ani, cu Natasha Richardson, care s-a stins din viață.

Surprinși sărutându-se, în direct la tv

În dimineața următoare, marți, 29 iulie, Anderson și Neeson s-au prefăcut că au fost surprinși sărutându-se în direct, în timp ce se aflau împreună la emisiunea Today. Ea l-a sărutat pe Neeson pe obraz, pe covorului roșu de la premiera de la Londra a filmului, care a avut loc pe 22 iulie.

Într-o declarație acordată revistei PEOPLE, în octombrie 2024, Neeson a lăudat-o pe Anderson. „În primul rând, sunt îndrăgostit nebunește de ea. Este pur și simplu minunat să lucrezi cu ea”, a spus el la momentul respectiv. „Nu o pot complimenta îndeajuns, voi fi sincer cu voi. Nu are un ego mare. Vine doar să-și facă treaba. Este amuzantă și este atât de ușor de lucrat cu ea!”

Anderson a adăugat că Neeson este „gentlemanul perfect” și „scoate la iveală ce e mai bun în tine... cu respect, bunătate și o experiență vastă. A fost o onoare absolută să lucrez cu el.”

Pentru un articol de copertă al Entertainment Weekly, publicat la începutul lunii iulie, Anderson a spus: „Cred că am un prieten pentru totdeauna în Liam.” Ea a adăugat: „Cu siguranță, avem o legătură foarte sinceră, foarte iubitoare. Este un tip bun.”

În luna mai 2025, ea a declarat pentru EW că ea și Neeson s-au apropiat datorită „dragostei comune pentru literatură și a unor momente de râs”. Anderson a adăugat pentru publicație: „Am avut multe cine în oraș cu distribuția. L-am invitat pe el și pe asistentul lui la cine cu mine și asistenta mea, astfel încât relația noastră a rămas «profesionist romantică» în timpul filmărilor.”

În „The Naked Gun”, Neeson îl interpretează pe locotenentul Frank Drebin Jr., fiul lui Frank Drebin, interpretat de Leslie Nielsen, din filmele originale „The Naked Gun”. Anderson o interpretează pe Beth.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹