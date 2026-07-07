Oana Sîrbu revine în lumina reflectoarelor. 4 decenii de la filmul care a făcut-o celebră

Actrița care a cucerit generații întregi cu rolul Danei din filmul „Liceenii” continuă să fie prezentă pe scenă și să păstreze legătura cu admiratorii săi.

Recent, artista a revenit în lumina reflectoarelor, în spectacolul „Viața ca o vacanță”, de la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, unde a avut statut de invitat special alături de Sanda Ladoși.

Ce face astăzi Oana Sîrbu?

Oana Sîrbu are 56 de ani și își continuă activitatea artistică, demonstrând că pasiunea pentru muzică și teatru a rămas la fel de puternică.

La începutul acestui an, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la lansarea filmului „Liceenii”, actrița a rememorat perioada în care a fost aleasă pentru rolul care avea să o transforme într-un simbol al adolescenței.

Artista a povestit că a ajuns la probele pentru film după apariția sa în emisiunea „Steaua fără nume”, unde a atras atenția publicului și a producătorilor.

„Eram un copil. M-am dus acolo să dau probe, la Buftea, după ce fusesem văzută la < >. Fusesem îmbrăcată într-o rochiță făcută de bunica mea, dintr-un material adus de tata dintr-un turneu în Egipt și cred că imaginea de la < > a cucerit publicul și am fost chemată să dau probe”, a povestit Oana Sîrbu, potrivit Cancan.

Fenomenul „Liceenii”

Succesul filmului a venit rapid, iar actrița a devenit peste noapte idolul adolescenților din România. Oana Sîrbu a mărturisit că amploarea fenomenului a depășit orice așteptări.

„Eu nu terminasem liceul când m-am trezit că se sparg geamurile ca să se ajungă la noi. Venea poliția cu cai, făceam spectacole pe stadioane, în polivalente și gândește-te că venea lumea cu bilet cumpărat. A fost un boom de turnee, de spectacole. Nu am avut timp să-mi dau seama ce-i cu mine”, a spus artista.

În pofida popularității uriașe, Oana Sîrbu a rămas un om disciplinat și concentrat asupra carierei.

„Eram un copil foarte serios. Nu făceam parte din nicio gașcă, nu ieșeam pe la hotel, nu mergeam la întâlniri”, a povestit aceasta.

Scrisorile fanilor, păstrate după zeci de ani

Admirația publicului pentru actriță s-a concretizat în mii de mesaje primite în perioada de glorie a filmului „Liceenii”. Oana Sîrbu spune că încă păstrează o parte dintre scrisorile trimise de admiratori.

„Am acasă șase cutii mari cu scrisori de la admiratori. Primeam cereri în căsătorie, era o nebunie”, a dezvăluit artista.

O carieră de peste patru decenii

Deși industria muzicală s-a schimbat mult, Oana Sîrbu nu a renunțat la scenă. Artista a lansat mai multe albume și continuă colaborarea cu Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”.

Vedeta consideră însă că artiștii generației sale sunt mai puțin promovați în prezent și ia în calcul să își povestească experiențele într-o carte.

„Am vreo 36 de ani de agende pe care le păstrez. Mă gândesc că ar fi ok să scriu o cărticică”, a declarat aceasta.

Accidentul care i-a schimbat viața

Un moment dificil din viața Oanei Sîrbu a fost accidentul rutier suferit în urmă cu aproape 30 de ani. Evenimentul a avut un impact puternic asupra artistei și a determinat-o să privească diferit prioritățile personale.

„M-am răsturnat cu mașina, veneam de la Festivalul de la Mamaia. A fost teribil de grav. M-am recuperat destul de greu, am avut niște intervenții chirurgicale, dar am rămas fără sechele”, a povestit ea.

Familia, cea mai importantă realizare

Dincolo de cariera artistică, Oana Sîrbu spune că cea mai mare bucurie a sa este fiul ei, Alexandru, pe care l-a adoptat în 2009.

Adolescentul, în vârstă de 17 ani, îi împărtășește pasiunea pentru muzică și studiază pianul.

„Prioritatea mea în viață este copilul. Dumnezeu mi l-a dat când a trebuit, la 40 de ani. Sunt dedicată lui și sper să fiu o mamă mișto”, a spus artista.

La 40 de ani de la fenomenul „Liceenii”, Oana Sîrbu rămâne un nume important al muzicii și cinematografiei românești, continuând să fie apreciată de publicul care a crescut cu filmele și melodiile sale, potrivit a1.ro.

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