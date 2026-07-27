Cum reușește Duolingo să-i facă pe utilizatori să revină zi de zi. Strategia din spatele aplicației

Formula succesului este una aparent simplă: acces gratuit, lecții scurte, elemente de joc și o mascotă devenită fenomen pe internet.

Platforma, lansată în 2012 de Luis von Ahn și Severin Hacker, își propune să ofere acces gratuit la educație, în special pentru persoanele care nu își permit cursuri tradiționale de limbi străine. Potrivit cofondatorului și CEO-ului Luis von Ahn, experiența copilăriei petrecute în Guatemala, unde accesul la educație depinde adesea de situația financiară, a stat la baza acestui proiect.

„Dacă ai bani, poți cumpăra o educație foarte bună. Dacă nu, uneori nici măcar nu înveți să citești și să scrii. De aceea am vrut ca Duolingo să rămână gratuit”, a declarat acesta într-un interviu pentru BBC.

De ce utilizatorii revin zilnic în aplicație

Succesul Duolingo se bazează pe mecanisme inspirate din jocuri. Lecțiile sunt scurte, utilizatorii primesc recompense pentru progres, iar sistemul îi încurajează să învețe în fiecare zi. Un rol important îl are și Duo, bufnița verde devenită simbolul aplicației și subiectul a numeroase meme-uri pe rețelele sociale.

„Oamenii au început să facă meme-uri cu bufnița pentru că este foarte insistentă”, spune Luis von Ahn.

Aplicația oferă cursuri în 41 de limbi, iar aproximativ jumătate dintre utilizatori învață limba engleză. Pe lângă limbile de circulație internațională, precum spaniola sau chineza, platforma include și limbi mai puțin răspândite, cum ar fi esperanto, navajo sau chiar valyriana, limba fictivă din serialul „Game of Thrones”. În ultimii ani, Duolingo și-a extins oferta și cu lecții de matematică și muzică.

Un model de afaceri bazat pe acces gratuit

Deși majoritatea utilizatorilor folosesc versiunea gratuită, compania a construit un model de afaceri profitabil. Accesul fără costuri este susținut prin reclame și funcții premium disponibile prin abonament.

Conform datelor companiei, aproximativ 8% dintre utilizatori plătesc pentru abonamente, iar aceștia generează aproape 80% din veniturile Duolingo. În 2023, compania a raportat venituri de 531 de milioane de dolari, iar estimările pentru 2024 indică încasări de aproximativ 731 de milioane de dolari.

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O aplicație care schimbă vieți

Dincolo de rezultatele financiare, Duolingo este folosit de milioane de persoane pentru a-și îmbunătăți șansele pe piața muncii sau pentru a se integra într-o altă țară. BBC oferă exemplul unui fost șofer de autobuz din Columbia care a început să învețe engleza cu ajutorul aplicației după ce s-a mutat în Statele Unite, în încercarea de a găsi un loc de muncă mai bine plătit.

Astăzi, Duolingo este considerată una dintre cele mai influente platforme educaționale din lume, iar combinația dintre accesibilitate, recompense virtuale și experiența intuitivă de utilizare continuă să atragă milioane de utilizatori în fiecare zi.