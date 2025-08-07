Paris Jackson: De la o adolescență nefericită la succes în muzică și modă

Cei trei copii ai lui Michael Jackson, Prince, 28 de ani, Paris, 27 de ani, și Bigi, cunoscut anterior sub numele de Blanket, în vârstă de 21 de ani, și-au trăit viața în lumina reflectoarelor.

Artistul și-a protejat copiii de paparazzi când aceștia erau mici, punându-le măști și voaluri atunci când se afalu în spații publice. În anul 2007, bodyguardul artistului spunea că toți cei trei copii erau „bine crescuți, cu un comportament exemplar... foarte echilibrați”.

Cum a evoluat Paris Jackson

Însă după ce tatăl ei a decedat, Paris Jackson a trecut prin momente dificile. Ea a declarat pentru o publicație celebră că a încercat să se sinucidă „de mai multe ori” până la vârsta de 15 ani. De asemenea, a fost internată în spital în 2015, după o tentativă de sinucidere.

Paris a urmat însă cariera muzicală a tatălui său. A făcut parte din mai multe trupe și a lansat atât EP-uri, cât și un album solo complet, Wilted, în 2020.

Pe 24 februarie 2023, Paris a lansat single-ul „bandaid”, pe care l-a descris ca fiind „mai zgomotos” și „mai distractiv” decât celelalte single-uri ale sale. Tânăra în vârstă de 27 de ani are și un contract de modeling cu IMG.

Ea a atras atenția inclusiv pe covorul roșu, la Festivalul de Film de la Cannes 2025.

Paris Jackson și-a anunțat logodna

Paris a anunțat că s-a logodit cu producătorul muzical Justin Long, în decembrie 2024.

Într-o postare pe Instagram, care includea fotografii de la cererea în căsătorie, ea a scris: „Viața alături de tine în ultimii ani a fost o aventură de nedescris și nu mi-aș putea imagina pe nimeni mai perfect pentru mine. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să fiu a ta. Te iubesc”.

