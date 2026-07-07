Performanță remarcabilă pentru nepoata lui Mircea Badea. Nota cu care a impresionat la bacalaureat

Tânăra a susținut probele în cadrul programului de învățământ la Liceul Italian „Aldo Moro” din București, unde a urmat profilul de limbi străine.

Rezultatul a fost anunțat de Mircea Badea, care a precizat că nepoata sa a obținut nota 10 la toate probele.

„A avut trei examene, la toate a luat 10, ca mama ei, gen sora-mea”, a declarat jurnalistul.

Examen după modelul din Italia

Bacalaureatul susținut de Ana a fost cel italian, numit „Esame di Maturità”, examen care se desfășoară după aceleași reguli și în aceleași perioade ca în Italia.

La București a venit o comisie din Italia, iar elevii au susținut atât probe scrise, cât și o probă orală. Ana a studiat mai multe limbi străine – italiană, engleză, franceză și spaniolă – după ce anterior studiase japoneză în Italia.

Mama tinerei, jurnalista și scriitoarea Naty Badea, a povestit că pregătirea pentru examen a fost una extrem de solicitantă.

„Volumul de materie a fost uriaș”

Naty Badea a explicat că sistemul italian pune accent pe pregătirea temeinică a elevilor înainte de ultimul an de liceu, motiv pentru care promovarea bacalaureatului este mai frecventă, dar notele sunt obținute printr-un efort considerabil.

„Volumul de materie a fost uriaș. Fiica mea simțea nevoia să repete cu voce tare, să îmi explice ceea ce învăța, iar eu am realizat astfel cât de mult avea de pregătit la fiecare disciplină”, a povestit aceasta.

Prima probă, cea de limba italiană, a durat șase ore și a presupus redactarea unor eseuri bazate pe literatură, argumentare și conexiuni cu alte domenii precum arta, filmele sau știința.

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Probele au testat gândirea, nu doar memorarea

Una dintre particularitățile examenului italian este accentul pus pe capacitatea elevilor de a argumenta și de a utiliza informațiile acumulate, nu doar pe reproducerea unor lecții memorate.

La proba de limba engleză, elevii au avut de analizat texte, de răspuns la întrebări de înțelegere și de redactat eseuri și articole cu un număr strict de cuvinte.

„Partea cea mai dificilă era respectarea numărului de cuvinte. Existau doar zece cuvinte marjă, în plus sau în minus. Dacă depășeai limita sau scriai prea puțin, erai depunctat”, a explicat Naty Badea.

Probă orală de 45 de minute

Ultima etapă a examenului a fost proba orală, care a durat aproximativ 45 de minute. Elevii au trebuit să își prezinte parcursul școlar, activitățile desfășurate și experiențele acumulate în timpul liceului, după care au răspuns întrebărilor profesorilor.

În cazul Anei, discuțiile au vizat mai multe domenii, printre care limba italiană, engleză, spaniolă și științele.

Mama tinerei a descris examenul ca fiind unul complex și intens, care a presupus o pregătire amplă pe parcursul mai multor ani.

Prin rezultatul obținut, Ana Badea a încheiat cu succes un parcurs educațional internațional, demonstrând performanță la un examen considerat dificil chiar și de elevii din Italia, potrivit dcnews.ro.