UPDATE Rezultate Bac 2026: Notele au fost publicate. Cum se depune contestație

UPDATE:

Rata cumulată de promovare este de 74.8%, în creștere față de cea înregistrată înainte de contestații la sesiunea din 2025, iar 45 de candidați au încheiat examenul cu media generală 10.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, rata de promovare pentru toate promoțiile este de 74.8%, comparativ cu 74.3% înregistrată în prima sesiune a anului trecut înainte de soluționarea contestațiilor, astfel, din cei 126.169 de candidați prezenți la examen, au promovat 94.345.

„Pentru promoția curentă, rata de reușită/promovare este de 79.7%, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți, procentul se situează la 31.7%”, transmite ministerul.

În total, 45 de candidați au obținut media generală 10 la examenul de Bacalaureat și peste 16.000 au obținut medii cuprinse între 9 și 9.49.

La nivelul probelor scrise, au fost acordate 454 de note de 10 la Limba și literatura română și 34 la Limba și literatura maternă.

La proba obligatorie a profilului au fost obținute 3.548 de note maxime, dintre care 2.289 la Matematică și 1.259 la Istorie.

La proba la alegere a profilului și a specializării au fost acordate 3.158 de note de 10, cele mai multe fiind acordate elevilor care au ales Logică și argumentare.

Ministerul Educației a anunțat că 4.685 de candidați nu s-au prezentat la examen, iar 67 au fost eliminați pentru nerespectarea regulamentului.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Imediat după anunțarea rezultatelor inițiale de la Bac 2026, începe etapa în care candidații își pot consulta lucrările și pot depune contestații, în cazul în care consideră că lucrările lor nu au fost notate corect.

Elevii își pot vedea lucrările înainte de a depune contestație

Rezultate la Bacalaureat 2026, pe județe

Rezultate Bac 2026 București

Rezultate Bac 2026 Alba

Rezultate Bac 2026 Arad

Rezultate Bac 2026 Argeș

Rezultate Bac 2026 Bacău

Rezultate Bac 2026 Bihor

Rezultate Bac 2026 Bistrița-Năsăud

Rezultate Bac 2026 Botoșani

Rezultate Bac 2026 Brăila

Rezultate Bac 2026 Brașov

Rezultate Bac 2026 Buzău

Rezultate Bac 2026 Călărași

Rezultate Bac 2026 Caraș-Severin

Rezultate Bac 2026 Cluj

Rezultate Bac 2026 Constanța

Rezultate Bac 2026 Covasna

Rezultate Bac 2026 Dâmbovița

Rezultate Bac 2026 Dolj

Rezultate Bac 2026 Galați

Rezultate Bac 2026 Giurgiu

Rezultate Bac 2026 Gorj

Rezultate Bac 2026 Harghita

Rezultate Bac 2026 Hunedoara

Rezultate Bac 2026 Ialomița

Rezultate Bac 2026 Iași

Rezultate Bac 2026 Ilfov

Rezultate Bac 2026 Maramureș

Rezultate Bac 2026 Mehedinți

Rezultate Bac 2026 Mureș

Rezultate Bac 2026 Neamț

Rezultate Bac 2026 Olt

Rezultate Bac 2026 Prahova

Rezultate Bac 2026 Sălaj

Rezultate Bac 2026 Satu Mare

Rezultate Bac 2026 Sibiu

Rezultate Bac 2026 Suceava

Rezultate Bac 2026 Teleorman

Rezultate Bac 2026 Timiș

Rezultate Bac 2026 Tulcea

Rezultate Bac 2026 Vâlcea

Rezultate Bac 2026 Vaslui

Rezultate Bac 2026 Vrancea

O noutate importantă a sesiunii din acest an este posibilitatea ca absolvenții să își consulte lucrările înainte de a decide dacă solicită reevaluarea acestora.

Pe 7 iulie, între orele 14:00 și 17:00, candidații pot depune cereri pentru vizualizarea lucrărilor, iar între orele 17:00 și 18:00 acestea pot fi consultate și, dacă este cazul, pot fi depuse contestațiile.

Procesul continuă și în zilele de 8 și 9 iulie, între orele 09:00 și 17:00, conform programului afișat de fiecare centru de examen.

Vizualizarea lucrărilor are loc individual, în prezența unui membru al comisiei de examen, iar elevii minori pot fi însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal. Lucrările vor fi proiectate pe videoproiectoare, table inteligente sau alte dispozitive similare.

Ministerul Educației precizează că în sala de vizualizare este interzisă folosirea telefoanelor mobile sau a oricăror dispozitive de înregistrare audio și video. De asemenea, profesorii nu vor oferi explicații privind modul în care a fost acordată nota, întrucât consultarea lucrării are doar caracter informativ și nu reprezintă o recorectare.

Vizualizarea nu obligă la depunerea unei contestații

După consultarea lucrării, fiecare candidat decide dacă solicită sau nu reevaluarea notei. În cazul în care depune contestație, acesta trebuie să semneze o declarație prin care confirmă că știe că nota finală poate crește sau poate scădea.

Procedura stabilește și modul de soluționare a eventualelor probleme tehnice. Dacă un elev constată că lucrarea afișată nu îi aparține sau observă că lipsesc pagini, comisia verifică situația și, dacă este necesar, solicită deblocarea aplicației informatice pentru corectarea erorii și reîncărcarea lucrării.

Calendarul contestațiilor la Bacalaureat 2026

7 iulie, până la ora 12:00 – afișarea rezultatelor inițiale;

7 iulie, 14:00-17:00 – depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor;

7 iulie, 17:00-18:00 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

8-9 iulie, 09:00-17:00 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

9-10 iulie – soluționarea contestațiilor;

13 iulie – afișarea rezultatelor finale.