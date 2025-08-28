Prince Jackson s-a logodit. Povestea de iubire a fiului cel mare al regelui muzicii pop

Anunțul a fost făcut pe 26 august 2025prin in termediul rețelelor sociale, unde tânărul a împărtășit momentul emoționant, folosind una dintre melodiile iconice ale tatălui său, „I Just Can’t Stop Loving You”.

Ce spune Prince Jackson despre viitoarea soție

„8 ani au trecut. Eu și Molly am petrecut foarte mult timp împreună și am realizat amintiri incredibile.”, a scris Prince Jackosn.

În fotografiile publicate, Prince într-o ținută deschisă la culoare, iar Molly într-o rochie albă, alături de Katherine Jackson, bunica tânărului.

„Am călătorit prin lume, am absolvit împreună și am crescut împreună. Sunt extrem de entuziasmat de acest nou capitol din viețile noastre, și faptul că în continuare creștem și realizăm noi amintiri. Te iubesc.”, a mai scris în finalul mesajului Prince Jackson.

Prince are 28 de ani și este cel mai mare dintre copiii lui Michael Jackson. Paris Jackson are 27 de ani, iar Bigi are 23 de ani.

Prezență discretă în lumina reflectoarelor, Prince Jackson și-a concentrat energia și asupra fundației caritabile „The Heal Los Angeles Foundation” și așteaptă cu nerăbdare lansarea filmului „Michael”, în care va juca vărul său, Jaafar Jackson. Filmul a fost amânat de mai multe ori dar este programat pentru aprilie 2026. Printre actorii din distribuție sunt Colman Domingo, Miles Teller și Nia Long, notează catine.ro.

Într-un interviu recent, Prince a subliniat că dorește să păstreze vie memoria tatălui său, continuându-i moștenirea: „Încerc să ajut oameni în fiecare zi, și cred că este o modalitate de a-i continua munca.”