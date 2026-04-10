Regina Elisabeta a II-a, între datorie și familie: Dorința de la finalul vieții

Potrivit biografului regal Robert Hardman, Regina Elisabeta și-a exprimat dorința ca întreaga familie extinsă să se reunească în vara anului 2022 la Castelul Balmoral, una dintre reședințele sale preferate din Scoția. Scopul, susțin sursele citate, era ca strănepoții să păstreze o imagine „cu adevărat fericită” a reginei, notează catine.ro.

Reuniune de familie la Balmoral

Biografia arată că suverana și-ar fi dorit ca toți strănepoții să ajungă la Balmoral în acea vară, deși o parte a familiei, inclusiv ducii de Sussex, ar fi putut lipsi. La acel moment, Regina Elisabeta avea 12 strănepoți, numărul crescând ulterior la 14 după moartea sa, în 2022.

Castelul Balmoral era considerat un loc cu o semnificație aparte pentru regină, fiind descris de apropiați ca fiind refugiul său preferat.

Ultimele luni de viață ale Reginei Elisabeta

În aceeași biografie, Robert Hardman descrie vara anului 2022 ca fiind marcată de semne de slăbiciune fizică, dar și de claritatea deciziilor luate de monarh. Înainte de a se retrage la Balmoral, regina ar fi avut mai multe întâlniri oficiale, și-ar fi vizitat caii și poneii, gest interpretat de apropiați ca un posibil rămas-bun discret.

În acea perioadă, ea a continuat să își îndeplinească atribuțiile constituționale, inclusiv acceptarea demisiei premierului Boris Johnson și numirea lui Liz Truss în funcția de prim-ministru la reședința din Scoția.

Regina Elisabeta a II-a a murit pe 8 septembrie 2022, la Castelul Balmoral, la vârsta de 96 de ani, în al 70-lea an al domniei sale. Moartea sa a survenit la două zile după ultimul său angajament oficial.

Potrivit relatărilor din biografie, aceasta era conștientă de starea sa de sănătate și ar fi încercat să își încheie treptat toate obligațiile oficiale.

Regina Elisabeta ar fi împlinit 100 de ani pe 21 aprilie.