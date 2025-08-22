Saveta Bogdan, moment tensionat în America. Implicată într-un incident cu un vecin insistent

Artista a avut însă parte de un incident neplăcut cu un vecin. Michael i-a făcut avansuri insistente, care au culminat cu un conflict, în urma căruia a fost la un pas de amendă.

Saveta Bogdan, exasperată de avansurile unui vecin

La un moment dat, bărbaul a venit în vizită și a încercat să o sărute cu forța. Aceasta i-a respins gestul, împingându-l, iar bărbatul a căzut și s-a lovit la cot.

„S-au obișnuit cu mine vecinii și vin la mine în vizită. Un vecin, care e mai insistent, a venit la mine, i-am dat roșii și a vrut să mă pupe, dar eu l-am împins. El a vrut pe gură, dar eu nu am vrut și l-am împins. A căzut jos și s-a lovit la cot. Eu nu mi-am dat seama că el va cădea. El a spus că eu sunt violentă. El îmi face avansuri de mult. Tot mă invită cu vaporul, iar eu nu l-am băgat în seamă. Aici, poliția trece pe stradă de două ori pe zi. A trecut pe stradă atunci și a vrut să mă amendeze tot pe mine, că sunt violentă”, a spus artista, într-un interviu pentru Spynews TV.

Inițial autoritățile au vrut să o amendeze pe artistă pentru presupusa violență, dar în cele din urmă vecinul Michael a fost cel sancționat cu amendă. Scandalul putea să se finalizeze cu un ordin de restricție împotriva sa.

Artista insistă că a respins toate încercările bărbatului și a fost nevoită să reacționeze atunci când acesta a devenit prea insistent. Saveta Bogdan afirmă că pe viitor speră să evite astfel de situații neplăcute.