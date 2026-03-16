Secretul averii lui Gigi Becali: "Visul meu era să am o fermă"

Gigi Becali, deputat și unul dintre cei mai bogați români, a recunoscut că averea sa imensă – estimată acum la circa 1,2 miliarde de euro – nu a venit dintr-un plan de speculă imobiliară, ci pentru că visa să devină fermier.

De la fermier la miliardar

„Făceam bani mulți în ’90, ’91, ’92. Visul meu era să am o fermă. Voiam 2-3.000 de oi, 2-300 de vaci. Am început să cumpăr pământ, să pot hrăni animalele. De când aveam 100 de vaci și 800 de oi am început să iau teren pentru animale. Nu m-am gândit la valoarea imobiliară. De ce să mințim oamenii? Am fost pur și simplu inspirat”, a declarat acesta, într-un dialog cu parlamentarul Mihail Neamțu, potrivit as.ro.

Valoarea terenurilor sale a crescut de-a lungul anilor, propulsându-l în 2021 pe locul 14 în topul românilor bogați, cu 325-425 milioane euro. Averea sa nu a mai fost evaluată oficial, dar surse indică active de 1,2 miliarde euro.

Gigi Becali este deputat, ales pe 1 decembrie 2024 (după mandate anterioare între 2012-2013 și ca europarlamentar 2009-2012).

Cei mai bogați români

Cei mai bogați români sunt Ion Stoica (61 ani) și Matei Zaharia (42 ani) cu 5 miliarde dolari fiecare, depășindu-l pe Ion Țiriac (2,3 miliarde dolari).

Topul Forbes îi mai include pe frații Pavăl de la Dedeman – Dragoș (2,1 miliarde dolari) și Adrian (1,4 miliarde) și Daniel Dines de la UiPath (1,3 miliarde, în scădere ușoară).