x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Monden Soacra lui Nicușor Dan s-a pensionat. Cum o afectează măsurile de austeritate ale Guvernului Ilie Bolojan

Soacra lui Nicușor Dan s-a pensionat. Cum o afectează măsurile de austeritate ale Guvernului Ilie Bolojan

de Redacția Jurnalul    |    29 Sep 2025   •   15:30
Soacra lui Nicușor Dan s-a pensionat. Cum o afectează măsurile de austeritate ale Guvernului Ilie Bolojan
Sursa foto: Facebook/ Liliana Aglaia Grădinaru

Soacra președintelui Nicușor Dan s-a pensionat, după peste 40 de ani în învățământ. Liliana Aglaia Grădinaru are 64 de ani și s-a retras din activitatea didactică  la începutul lunii septembrie 2025.

Cine este soacra lui Nicușor Dan

Ea a fost invățătoare în comuna natală Zăpodeni dar a predat și în municipiul Vaslui.

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui i-a aprobat pensionarea la limită de vârstă, începând cu 1 septembrie 2025, marcând astfel sfârșitul unei activități profesionale începute în 1980, după absolvirea Liceului Pedagogic, potrivit stiripesurse.ro.

Cariera sa a debutat în Zăpodeni, unde a predat mulți ani, iar în ultima perioadă la școli din Vaslui.

Ce pensie primește Liliana Grădinaru

Aceasta va primi o pensie între 4.500 și 5.500 de lei lunar, însă nu beneficiază de prima de pensionare echivalentă cu două salarii, acordată la încetarea contractului de muncă.

Totodată, veniturile îi sunt diminuate cu 10% din cauza contribuției la sănătate (CASS), aplicabilă persoanelor cu pensii peste 3.000 de lei.

Primarul comunei Zăpodeni, Ionel Chitarcu, spune că familia Grădinaru este respectată în comunitate, iar soacra lui Nicușor Dan este foarte apreciată.

„Mama Mirabelei s-a născut aici, a fost învățătoare până acum 8-10 ani. Familia e respectabilă, mai ales doamna Grădinaru este respectată în comună”, a spus edilul.

Citește pe Antena3.ro

Ce spune despre relația fiicei sale

Liliana Aglaia Grădinaru este văduvă, are doi copii — Mirabela și Bogdan — și patru nepoți. Într-un interviu penru Fanatik din timpul campaniei electorale, ea și-a exprimat dorința ca fiica sa să se căsătorească legal cu Nicușor Dan, adăugând: „E adevărat, nu sunt mulțumită, dar este problema lor… cred că se va întâmpla într-o bună zi.”

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: soacra nicusor dan mirabela gradinaru
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri