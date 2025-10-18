Victoria Beckham a renunțat la implanturile mamare: „Acei sâni probabil plutesc prin Marea Mediterană”

Într-un interviu sincer, fosta membră a trupei Spice Girls a povestit că a ales să își scoată implanturile în 2004, când a decis să fie luată în serios în lumea modei.

„Nu o să mint, probabil că am făcut-o pentru a atrage atenția, pentru că îmi căutam identitatea”, a spus Victoria într-un fragment din noul său documentar difuzat pe Netflix, potrivit 20minutos.es.

În aceeași serie, creatoarea de modă vorbește despre influența designerului francez Roland Mouret în procesul de redefinire personală și profesională. „A fost extraordinar și nu cred că aș fi avut cariera de azi fără el. Lucrând alături de Roland am înțeles că nu trebuie să fiu altcineva, că pot fi eu însămi. El m-a încurajat să renunț la artificii, să cobor tonul și să mă exprim prin creațiile mele.”

Cu umorul său caracteristic, Victoria a glumit pe seama operației care i-a schimbat imaginea:

„Nu știu unde s-au dus acei sâni, dar s-au dus. Poate că plutesc undeva prin Marea Mediterană”, a spus zâmbind soția fostului fotbalist David Beckham.

Pentru Victoria, această decizie nu a fost doar una estetică, ci și un pas către autenticitate. „Am simțit nevoia să fiu luată în serios, dar și să descopăr cine sunt cu adevărat”, a adăugat ea.

Astăzi, la aproape două decenii de la acel moment, Victoria Beckham este considerată una dintre cele mai respectate figuri din moda internațională, cu un brand rafinat și o atitudine care inspiră eleganță, echilibru și încredere în propria feminitate.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹