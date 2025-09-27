Moșii de toamnă, 2025: Dată, tradiții și obiceiuri pentru pomenirea celor adormiți

Această zi credincioșii se roagă pentru sufletele celor plecați și împart de pomană alimente și obiecte.

Ce simbolizează Sâmbăta Morților

În calendarul ortodox, sâmbăta este rezervată pomenirii morților, în amintirea zilei în care Iisus Hristos a stat în mormânt înainte de Înviere. Pomenirea acestora se face cu milostenie și solidaritate.

În această zi, Biserica săvârșește Sfânta Liturghie și parastasul, slujbă dedicată celor adormiți. Credincioșii aduc pomelnice cu numele celor dragi iar preotul binecuvântează coliva, colacul, vinul și alte daruri aduse.

Tradiții și obiceiuri

Coliva, preparată din grâu fiert amestecat cu nucă și îndulcită, simbolizează viața veșnică și învierea. Este însoțită de colac sau pâine, care reprezintă legătura dintre vii și morți, precum și vin, care amintește de sângele lui Hristos. Pe lângă acestea, tradiția cere împărțirea de mâncăruri gătite – sarmale, plăcinte, tocănițe – și fructe de toamnă, precum mere, pere, nuci și struguri, toate oferite pentru sufletele celor trecuți în neființă.

De asemenea, se aprind lumânări pe mormintele adormiților, simbol al luminii lui Iisus care călăuzește sufletele.

Tradițiile cer ca, în această zi, oamenii care s-au cerat să se împace și să cerem iertare pentru supărările pricinuite.

Gospodinele respectă obiceiul de a nu face treburi în gospodărie, precum spălatul rufelor, pentru a nu aduce necazuri sufletelor celor adormiți, potrivit a1.ro.

Moșii de toamnă rămân o zi cu o intensă semnificație religioasă și socială, prilej pentru credincioși de a-și exprima respectul față de cei plecați și de a întări legăturile cu comuniatea prin acte de milostenie.