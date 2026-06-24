Nu ORICE câine trebuie tuns vara. 8 rase chiar au nevoie de blană

La prima vedere, logica pare simplă: mai puțină blană înseamnă mai puțină căldură. Specialiștii atrag însă atenția că, în cazul anumitor rase, realitatea este exact inversă.

Medicii veterinari și groomerii avertizează în fiecare an că tunderea excesivă a unor câini poate face mai mult rău decât bine. Blana lungă și deasă nu este doar un element estetic, ci reprezintă un sistem natural de protecție împotriva căldurii, razelor solare și variațiilor de temperatură.

Cum funcționează, de fapt, blana câinelui

Multe rase au ceea ce specialiștii numesc „blană dublă”, formată dintr-un strat exterior protector și un substrat moale, aflat dedesubt. Împreună, aceste două straturi funcționează asemenea unei izolații termice naturale.

Iarna, blana păstrează căldura corporală, iar vara împiedică temperaturile ridicate să ajungă direct la piele. Totodată, oferă protecție împotriva radiațiilor solare și contribuie la menținerea unei temperaturi corporale stabile.

Atunci când acest tip de blană este tuns foarte scurt, sistemul natural de protecție este afectat, iar pielea animalului devine mult mai vulnerabilă la soare și la supraîncălzire.

Rase de câini care nu ar trebui tunse vara

Specialiștii recomandă evitarea tunderii în cazul raselor cu blană dublă, printre care se numără:

Golden Retriever

Labrador Retriever

Border Collie

Australian Shepherd

Siberian Husky

Samoyed

Akita

Bernese Mountain Dog

Aceste rase își reglează în mod natural temperatura corpului prin năpârlirea sezonieră. Pe timpul verii, substratul gros de blană cade treptat, permițând o mai bună circulație a aerului. Intervenția cu foarfeca poate perturba acest proces și poate reduce eficiența mecanismului natural de răcire.

Periajul regulat este mai important decât tunderea

În locul unei tunsori radicale, medicii veterinari recomandă periajul frecvent, mai ales în perioada de năpârlire.

Îndepărtarea părului mort cu ajutorul unor perii speciale sau piepteni adaptați tipului de blană ajută la aerisirea naturală a acesteia și contribuie la confortul termic al câinelui. Pentru multe rase, aceasta este cea mai eficientă metodă de îngrijire pe timpul verii.

Când este recomandată tunderea

Există însă și rase pentru care tunderea este perfect normală și chiar necesară.

Printre acestea se numără:

Pudelul

Bichonul

Shih Tzu

Bichonul Maltez

Aceste rase au un singur strat de blană, care nu oferă aceeași protecție termică precum blana dublă. În cazul lor, tunderea regulată face parte din rutina normală de îngrijire și contribuie la menținerea sănătății pielii și a blănii.

Cum îți protejezi câinele în zilele caniculare

Pe lângă periajul regulat, specialiștii recomandă câteva măsuri simple care îl pot ajuta pe câine să suporte mai ușor temperaturile ridicate:

acces permanent la apă proaspătă;

locuri umbrite și răcoroase;

evitarea expunerii prelungite la soare;

plimbări dimineața devreme sau seara târziu;

evitarea asfaltului încins.

De multe ori, cea mai bună protecție împotriva căldurii este chiar blana pe care natura a oferit-o câinelui. În cazul raselor cu blană dublă, specialiștii spun că este mai bine să lăsăm acest sistem natural să își facă treaba.