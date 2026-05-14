Pleci în vacanță? Cum să eviți întârzierile și cozile din aeroport

Vacanțele de vară vin la pachet cu timpi mai mari de așteptare în aeroporturi, întrucât și fluxul de călători diferă de cel înregistrat în celelalte perioade din an. În acest context, cel mai enervant aspect al călătoriilor cu avionul este să afli că zborul tău a fost amânat și să fii nevoit să petreci câteva ore în aeroport.

Există câteva trucuri de care poți ține cont pentru a atenua cât mai mult acest inconvenient atunci când decizi să pleci într-o vacanță și trebuie să mergi cu avionul.

Un renumit expert în călătorii, Mark Wolters, a dezvăluit, într-un videoclip recent publicat pe canalul său de YouTube, secretul pentru a evita întârzierile din aeroport.

Totul stă în rezervarea zborurilor dimineața devreme, când fluxul de pasageri este unul mai redus, dar și optarea pentru zboruri care pleacă exclusiv de la terminale internaționale, în loc de cele care gestionează atât zboruri interne, cât și intercontinentale, relatează Express.

„Secretul de aeroport pe care îl folosesc cel mai des când călătoresc este să iei zborurile de dimineață devreme dacă vrei să ai cât mai puține bătăi de cap. Dacă iei zborul acela de dimineață devreme, de obicei avionul tău a aterizat cu o seară înainte, așa că nu ai parte de întârzieri”, a spus Mark.

Potrivit acestuia, cozile la controlul de securitate vor fi inevitabil mult mai lungi la terminalele unde zborurile sunt atât pe rute externe, cât și interne.

„De exemplu, când merg la Chicago, știu că dacă zbor din Terminalul Cinci, terminalul internațional, va fi mult mai rapid decât dacă zbor din Terminalul Doi, care are multe zboruri interne. E o idee bună să verifici orarul, pentru că te-ar putea ajuta să economisești timp, mai ales dacă ești în întârziere și trebuie să ajungi la aeroport”, a mai spus expertul în călătorii.

El a subliniat și un alt avantaj privind rezervarea zborurilor de dimineață.

„Când te duci să faci check-in-ul, nu sunt 3.000 de persoane în plus acolo. Sunt doar pasagerii primelor zboruri. Așadar, de obicei treci mai repede de controlul de securitate, te înregistrezi mai repede și ajungi mai repede la poarta de îmbarcare, ceea ce te scutește de o mare parte din stres”, a afirmat Mark Wolters.

În prima parte a zilei, sunt posibile mici întârzieri în funcție de circumstanțe, însă pe măsură ce ziua avansează, ele se acumulează, iar asta determină ca zborurile programate spre seară să fie mult mai susceptibile la perturbări.

„Așadar, dacă pleci în vacanță sau ceva de genul acesta, nu lua zborul de după-amiază”, a conchis expertul în călătorii.

(sursa: Mediafax)