Postul Mare, timp al transformării. Gânduri din Țara Sfântă: "Nu urî pe nimeni, iubește-i pe oameni"

Preotul îi îndeamnă pe credincioși să se îndrepte spre cărțile de rugăciune și să acorde zilnic timp lecturii din Noul Testament

.„De luni, când începe Postul Mare, pune pe masă Psaltirea, Ceaslovul și Noul Testament. Citește în fiecare zi un capitol din Noul Testament și roagă-te mai mult.”, este unul dintre sfaturile sale.

Îndemn la iertare și pocăință

Mesajul pune accent pe iertarea celor care au greșit și transformare personală în perioada celor 40 de zile premergătoare Paștelui. Părintele vorbește despre pocăință, schimbare și de a nu deveni o povară pentru ceilalți.

Postul Mare este un timp al apropierii de Hristos, al participării la suferința sa și, simbolic, la Învierea Sa.

Departe de tehnologie

Un alt punct central al mesajului îl reprezintă îndemnul la limitarea utilizării tehnologiei. Părintele vorbește despre un „post de tehnologie”, sugerând reducerea timpului petrecut pe telefon sau pe rețelele sociale și folosirea dispozitivelor doar pentru activități necesare, precum munca.

În locul timpului petrecut online, credincioșii sunt îndemnați să deschidă Psaltirea sau Ceaslovul, să citească o catismă și să facă fapte bune.

Participarea la slujbele specifice postului

Mesajul face trimitere și la programul liturgic specific acestei perioade, precum Canonul Sfântului Andrei Criteanul sau rugăciunea Sfântului Efrem Sirul.

De asemenea, părintele îi încurajează pe credincioși să se spovedească și să se împărtășească, considerând aceste practici esențiale în drumul duhovnicesc al Postului Mare, potrivit dcnews.ro.

În încheiere, preotul rezumă semnificația acestei perioade: post, rugăciune, pocăință și eliberare de tot ceea ce „ține mintea legată”. Mesajul său se încheie cu urarea adresată credincioșilor: „Post binecuvântat! Doamne ajută!”.