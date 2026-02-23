x close
Prima felină românească cucerește lumea: Trăsăturile unice ale pisicii transilvane

de Redacția Jurnalul    |    23 Feb 2026   •   15:30
Sursa foto: Facebook/Iași TV Life/Pisica transilvană, la un pas de omologare internațională.

Prima rasă de pisici autohtonă, cunoscută sub numele de Pisica transilvană, se apropie de recunoașterea oficială la nivel internațional. Originară din Munții Carpați, aceasta se remarcă printr-un temperament deosebit și trăsături fizice distinctive.

Are blană cenușie, care combină firele negre cu extremități albe, asemănătoare unui lup, pisica transilvană a ajuns la a patra generație de pui. Acest aspect, împreună cu alte caracteristici, le permite specialiștilor să înainteze procesul de omologare internațională.

Trăsături fizice

Exemplare din această rasă au fost prezentate la Timișoara, într-o expoziție de evaluare cu arbitri internaționali, potrivit stirileprotv.ro..

Printre trăsăturile fizice distinctive sunt botul ușor ascuțit și ochii verzi-aurii. Rasa s-a dezvoltat natural în zona Carpaților, răind inițial în aer liber, fiind ulterior adoptate de iubitorii de animale.

Temperament 

Specialiștii și proprietarii pisicilor transilvane subliniază temperamentul blând și prietenos al acestei rase. Spre deosebire de alte rase, care pot manifesta momente de agresivitate, pisica transilvană este jucăușă, sociabilă și se integrează ușor în familia umană sau în grupuri cu alte animale.

După omologarea oficială, pisicile transilvane vor putea participa la competiții internaționale alături de rase consacrate, precum British Shorthair, Siberian sau Savannah.

 

 

