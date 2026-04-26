Reguli esențiale pentru îngrijirea părului blond: Sfaturi de la specialiști

Expus constant la factori externi precum soarele, poluarea sau apa dură, părul blond își poate pierde rapid strălucirea și uniformitatea, motiv pentru care specialiștii recomandă o rutină de îngrijire atentă și adaptată.

Părul deschis la culoare este mult mai sensibil la variațiile de ton. Pe măsură ce pigmentul se estompează, apar reflexe nedorite care afectează aspectul general.

Produse de îngrijire

Primul pas într-o rutină eficientă este alegerea unui șampon dedicat părului vopsit. Formulele blânde, fără sulfați, ajută la curățarea delicată fără a afecta pigmentul. În completare, specialiștii recomandă introducerea unui șampon mov, care neutralizează tonurile galbene și menține culoarea echilibrată.

Factori de risc

Spălare frecventă

Unul dintre principalii inamici ai blondului este contactul repetat cu apa, care accelerează pierderea culorii. Reducerea numărului de spălări și utilizarea produselor fără clătire pot contribui la menținerea intensității nuanței.

În același timp, instalarea unui filtru pentru duș poate limita efectele mineralelor din apă, responsabile pentru aspectul tern sau reflexele nedorite.

Decolorare

Procesul de decolorare fragilizează firul de păr, ceea ce face necesare tratamentele de reparare profundă. Măștile hidratante și produsele care refac structura internă a firului contribuie la un aspect uniform și sănătos, esențial pentru un blond reușit.

Căldura și soarele

Utilizarea frecventă a aparatelor de coafat la temperaturi ridicate poate accentua tonurile gălbui și deteriora părul. De aceea, aplicarea unui produs cu protecție termică devine obligatorie.

În plus, expunerea la soare sau contactul cu apa din piscină pot afecta culoarea, motiv pentru care sunt recomandate produsele cu filtre UV și măsuri simple, precum purtarea unei pălării.

Detaliul care face diferența

Pentru un efect final de impact, specialiștii recomandă folosirea unui spray de strălucire, care evidențiază nuanțele deschise și oferă părului un aspect neted și luminos.

În concluzie, menținerea unui blond impecabil nu ține doar de vizitele la salon, ci mai ales de rutina zilnică. Protecția, hidratarea și alegerea produselor potrivite sunt elementele-cheie care pot păstra culoarea vibrantă și sănătoasă pentru mai mult timp, potrivit a1.ro.