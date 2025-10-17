2 metode ajută la construirea unei iubiri care durează

După cum explică aceștia în capitolul din cartea „Abordări bazate pe dovezi pentru educația relațiilor și căsniciei”, teoria lor „Casa Relațiilor Solide” se bazează pe circa 40 de ani de cercetare la Institutul Gottman.

Teoria prezintă pilonii emoționali și comportamentali care disting relațiile stabile și împlinitoare de cele care se destramă sub presiune - sau „planuri pe etaje”, dacă vreți. Fiecare etaj reprezintă un proces psihologic care îl susține pe următorul.

Prin intermediul lor, soții Gottman oferă instrucțiuni pas cu pas despre cum să construiești o relație de la zero. Poate fi un cadru figurativ dar cercetările recente sugerează că teoria are integritate structurală atunci când vine vorba de a ajuta cuplurile să supraviețuiască perioadelor dificile.

2 pași importanți pentru dezvolarea unei relații de durată

1. Construiește „Hărți ale iubirii”

Fiecare casă solidă trebuie să înceapă cu un plan bine dezvoltat. În ceea ce privește o relație, acel plan ar fi ceea ce soții Gottman numesc o hartă a iubirii: înțelegerea lumii interioare a partenerului tău.

Unii parteneri presupun că își pot crea harta iubirii pe baza „faptelor interesante” pe care le-au memorat despre partenerul lor - ce cafea le place, partea lor preferată a patului, culoarea preferată - și asta e tot.

Partenerii dedicați, pe de altă parte, consideră harta iubirii ca fiind necesară, complexă și în continuă evoluție. Este reprezentarea lor mentală a amplorii și profunzimii peisajului emoțional al partenerului: speranțele, temerile, factorii de stres, visele partenerului lor.

După cum explică soții Gottman, într-un studiu publicat în Journal of Family Theory & Review, harta ta iubirii este o măsură a cât de bine știi cine este partenerul tău în interior, mai degrabă decât fațada pe care o prezintă lumii. Această cunoaștere este ceea ce face posibil ca partenerii să treacă prin factorii de stres inevitabili ai vieții cu bunătate și răbdare. Fără aceasta nu vei putea anticipa nevoile partenerului tău; pur și simplu vei reacționa la ele.

Dacă știi, de exemplu, că reuniunile de familie sunt o sursă majoră și constantă de anxietate pentru partenerul tău - și de ce a ajuns să fie așa - atunci ești echipat să-i oferi confort și reasigurare înainte ca stresul să apară, exact în modul în care are nevoie. Dacă nu știi, atunci acest lucru te va frustra; vei fi constant enervat de motivul pentru care partenerul tău pare să „nu poată funcționa” sau „începe să se bâlbâie” în preajma sărbătorilor.

Cel mai important punct de reținut este că elaborarea unei hărți a iubirii nu este ceva ce poți „face” dintr-un singur efort. Partenerul tău este garantat să se schimbe în timp, ceea ce înseamnă că și înțelegerea ta despre el ar trebui să se schimbe. Trebuie să continui să-i pui întrebări, să continui să fii curios și să continui să te conectezi cu el, în fiecare zi.

Aceasta este singura modalitate de a rămâne la curent cu partenerul în continuă evoluție cu care îți împarți viața - și este, de asemenea, singura modalitate de a menține relația stabilă atunci când viața schimbă inevitabil pământul de sub picioarele tale.

Cunoașterea cerințelor emoționale ale partenerului tău în zilele grele, precum și a nevoilor și dorințelor sale obișnuite în cele bune, este un produs al unei conștientizări emoționale puternice. Iar pentru partenerii sănătoși, care fac din dragoste și respect punctul de plecare, această conștientizare emoțională servește drept fundament pentru o relație solidă.

2. Apropie-te, nu te îndepărta (și niciodată nu fii împotrivă)

Odată ce cuplurile au făcut munca emoțională necesară pentru a pune o fundație solidă, trebuie să construiască „zidurile” care fac ca relația să se simtă în siguranță. Aceste ziduri, potrivit soților Gottman, sunt construite atunci când partenerii se „întorc” continuu unul spre celălalt.

În fiecare zi, atât tu, cât și partenerul tău veți face nenumărate mici „încercări” pentru o conexiune emoțională - chiar dacă nu sunteți conștienți de acest lucru atunci când faceți acest lucru. Acestea sunt momentele în care căutați (de obicei subtil) atenție, afecțiune sau înțelegere.

De fiecare dată când spui „Uau, vino să vezi acest apus”, încerci să creezi o conexiune. De fiecare dată când oftezi: „Uf, n-o să ghicești niciodată ce a spus șeful meu azi”, încerci să te conectezi. De fiecare dată când întrebi: „Hei, vino să stai cu mine”, încerci să te conectezi.

Sunt ușor de trecut cu vederea, dar sunt totuși forța vitală: conform cercetărilor Gottman în Sistemele de Codificare Observațională a Cuplurilor, modul în care partenerii răspund la aceste solicitări poate prezice cât va dura o relație - și cu o precizie șocantă.

Mai exact, au descoperit că acele cupluri care rămân fericite în relație „se îndreaptă spre” solicitările celuilalt în aproximativ 86% din cazuri, în timp ce acelea care se îndreaptă spre divorț o fac doar în circa 33% din cazuri.

A te îndrepta spre partenerul tău înseamnă să răspunzi pozitiv la solicitările lui de conectare. Tot ce trebuie să faci este să-l recunoști, să interacționezi cu el cu amabilitate și să arăți interes.

Pe de altă parte, ignorarea acestor solicitări ar însemna „a te îndepărta”. A răspunde la ele cu iritare sau ostilitate ar însemna „a te întoarce împotriva” lui. Niciunul dintre aceste răspunsuri nu are rezultate favorabile - nici pentru ofertant, nici pentru relație în ansamblu.

Cererile de conexiune, pentru cuplul obișnuit, sunt aproape invizibile cu ochiul liber. Ele se ascund în cele mai banale interacțiuni - de exemplu, partenerul tău spune ceva aparent nesemnificativ, cum ar fi: „Am văzut cel mai amuzant videoclip astăzi”.

Dacă ai veni în întâmpinarea lui, ai întrerupe ceea ce faci și ai spune ceva de genul: „A, da? Vrei să-mi povestești?” Dacă te-ai îndepărta, ai putea continua să derulezi pe telefon fără să răspunzi. Și dacă te-ai întoarce împotriva lui, ai ofta și ai spune: „Sunt ocupat acum”.

Rezultatele fiecăreia dintre aceste interacțiuni se vor acumula în timp. În acest sens, cu cât partenerii vin mai mult unul sprecelălalt, cu atât se vor simți mai în siguranță unul în preajma celuilalt. Se aplică și invers: cu cât se întorc împotrivă mai mult, cu atât vor începe să se vadă mai disprețuitor.

Astfel că unii parteneri ar putea presupune că trebuie să fie disponibili în permanență sau parteneri perfecți în toate sensurile, tot timpul. Dar acest lucru nu este realist; de fapt, nici măcar nu este necesar.

În realitate, trebuie doar să fii prezent suficient de des și cu suficientă consecvență. Fă tot posibilul să fii prezent, să răspunzi cu căldură și să faci propriile oferte. Dacă amândoi faceți din asta un obicei, vă veți simți în siguranță între „zidurile” casei voastre comune, notează forbes.com.