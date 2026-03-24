3 lucruri neașteptate care influențează prima impresie

A cunoaște pe cineva și a începe o relație reprezintă o provocare, în pofida concepției că găsirea sufletului pereche ar fi la fel de ușoară ca glisarea pe telefon.

„Curtarea s-a schimbat mai mult în ultimul ddeceniu decât în ​​ultimii 10.000 de ani. Strămoșii noștri trăiau la fermă și existau multe de căsătorii aranjate. Astăzi ne căsătorim pentru a ne face plăcere, și o facem prin internet”, spune regretata scriitoare și antropolog biologic Helen Fisher.

Având în vedere această perspectivă, lipsa succesului în relații poate fi cauzată de prima impresie pe care o persoană și-o face despre tine deoarece există adesea lucruri neevidente după care te judecă fără să-ți dai seama.

Iată lucrurile neevidente pe care oamenii te judecă atunci când te întâlnesc prima dată:

1. Dantura

Dinții tăi spun multe despre vârsta și sănătatea ta.

Dantura indică vârsta, sexul, nivelul veniturilor și statutul social. Scrâșnitul dinților, în mod specific, indică trăsături psihologice, legate de stil de viață și personalitate. De exemplu, dacă fumezi, bei prea multă cafea sau ești anxios, frustrat sau nervos.

În momentul în care zâmbești, partenerul judecă cum arată dinții tăi. Studiile au descoperit că persoanele cu dinți mai albi sunt percepute ca fiind de încredere, au succes profesional și financiar, și sunt mai atractive. Dinții îngălbeniți și spațiul anormal între ei au efecte adverse asupra atractivității.

Dacă nu ai noroc în lumea întâlnirilor, ar putea fi momentul să mergi la dentist sau să investești în benzi de albire a dinților pentru a-ți face zâmbetul să strălucească.

2. Gramatica

Gramatica spune multe despre educația ta.

Mulți oameni consideră gramatica proastă dintr-un profil de întâlniri sau în persoană ca fiind un lucru descurajant. Deși s-ar putea să te simți prost că corectezi gramatica cuiva, cercetările au descoperit că acest lucru are un impact negativ asupra succesului întâlnirilor și a percepției generale a unei persoane.

Un studiu arată că 75% dintre bărbați și 88% dintre femei preferă o gramatică bună în locul încrederii în sine. O altă cercetare a constatat că bărbații își reduc șansele de a obține o întâlnire cu 14% atunci când profilurile lor de întâlniri conțin greșeli gramaticale.

Pentru a crește șansele de a face o primă impresie bună, perfecționează-ți abilitățile de ortografie și gramatică cât mai bine posibil. Și, dacă toate celelalte metode eșuează, folosește un corector de text înainte de a comunica pentru o potențială întâlnire.

3. Încrederea

Încrederea în sine spune multe despre stabilitatea ta emoțională.

Felul în care ne simțim în pielea noastră ne poate influența relațiile. Dacă nu ne simțim bine cu noi înșine, nu avem energie emoțională pozitivă pentru a ne concentra asupra unei alte persoane.

În plus, atunci când nu ne simțim încrezători, prezentăm o versiune a noastră altora. Acest lucru devine evident pentru ceilalți că nu te simți confortabil și nu poți rămâne autentic, iar o potențială potrivire caută exact asta.

Am fost dotați cu mai multe abilități speciale cu acțiune rapidă care ne pot ajuta atunci când întâlnim pe cineva pentru prima dată. Creierul este foarte bine construit pentru a încerca să evalueze pe cineva imediat.

De exemplu, atunci când nu ești încrezător, îți poți roade unghiile sau te poți angaja în alte obiceiuri repetitive și poți evita contactul vizual, făcându-te să pari anxios și nedemn de încredere, notează yourtango.com.

