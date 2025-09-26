3 obiceiuri simple practicate în fiecare zi de cuplurile fericite

Când încercarea ta de a discuta nu merge imediat pe drumul cel bun, iată 3 obiceiuri de comunicare eficiente și simple pentru a opri reacțiile emoționale și a reveni la ascultarea activă.

1. Scurtă pauză atunci când izbucnește furia

Când punctul de vedere al partenerului nu se aliniază imediat cu al tău, izbucnește furia, sentimentele sunt rănite, se instalează defensiva și tensiunea escaladează. Ciclul devine atât de dureros de disfuncțional încât uneori teîntrebi dacă este posibil să-ți oprești reacțiile emoționale, instinctive, să-ți saboteze cele mai mari eforturi de a-ți îmbunătăți abilitățile de comunicare și de a vorbi deschis și sincer cu persoana pe care o iubești cel mai mult.

Cel mai bun lucru este să iei o pauză. În acest moment, partea inferioară a creierului, de exemplu, trunchiul cerebral și sistemul limbic, unde au loc reacțiile emoționale și răspunsurile la amenințare, este activată. Cuplurile trebuie să creeze spațiu pentru ca amigdala să se calmeze, astfel încât cortexul prefrontal, sau creierul superior, unde se află logica, raționamentul și empatia, să poată reveni la normal.

Pauza ar trebui să dureze doar circa 10 minute deoarece este important să nu vă abandonați unul pe celălalt. Luați o scurtă pauză, fie că stați liniștiți, fie că mergeți în camere separate, pentru a permite creierului celuilalt să se reechilibreze. Apoi este timpul să vă reuniți și să încercați din nou.

Cuplurile este bine să stabilească un cuvânt de cod pe care îl pot spune în momentele de conflict pentru a semnala că discuția merge prost și că trebuie să schimbe cursul. Cuvântul de cod convenit de comun acord poate fi ceva de genul „au!” sau ceva amuzant, precum „banană”. Când oricare dintre parteneri îl spune, acesta este semnalul că amândoi trebuie să luați imediat o pauză și să lăsați creierul celuilalt să se calmeze, înainte ca lucrurile să scape de sub control.

2. Detectarea emoției din spatele problemei

Terapia Relațională Imago rămâne printre cele mai respectate tehnici de terapie relațională practicate de consilierii de cuplu din întreaga lume.

Cuvântul latin «imago» - care înseamnă «imagine» - se referă la «imaginea inconștientă a iubirii familiare».

Există frecvent o legătură între frustrările din relațiile de adult și experiențele din copilăria timpurie. De exemplu, persoanele criticate frecvent în copilărie vor fi probabil foarte sensibile la criticile partenerului lor. Sentimentele de abandon, suprimare sau neglijare din copilărie apar adesea într-o căsnicie sau o relație.

Atunci când astfel de probleme apar în mod repetat la un partener, acestea pot umbri tot ce este bun într-o relație și pot lăsa persoana respectivă să se întrebe dacă a ales partenerul potrivit.

Ca parte a procesului de dialog Imago, cuplurile sunt încurajate să nu mai facă greșeli comune, cum ar fi concurența în cadrul conversațiilor sau încercarea de a trece direct la modul de rezolvare a problemelor. În schimb, trebuie mai întâi să stabilească o conexiune cu emoțiile pe care fiecare le simte sub suprafața problemei curente.

După ce luați o pauză, rezistați tentației de a vă cufunda din nou în conversație. În schimb, faceți o reparație rapidă pentru a restabili mai întâi un sentiment de siguranță și conexiune. O conversație sănătoasă poate avea loc doar în siguranță. În încercarea unei reparații rapide este important să știți ce gest preferă fiecare persoană să primească de la cealaltă deoarece probabil vor avea opinii diferite.

Odată ce aceste gesturi mici, dar sincere, sunt făcute, resetați energia conversației. Folosește rădăcina propoziției „hai să refacem asta”, care recunoaște intenția comună de a comunica modalități mai bune și mai sănătoase de a merge mai departe. După ce faceți acest lucru, sunteți gata să reveniți (cu grijă) în conversație.

3. Folosirea rădăcinilor de propoziție

Fiecare partener să rămână în partea superioară a creierului în timp ce se reangajează în dialog. În urma unui conflict, spunem lucruri precum «Îmi pare rău, tocmai am pierdut controlul». Într-un fel, chiar ai pierdut. Ai pierdut accesul la cortexul prefrontal. Dacă vrei o relație sănătoasă, trăiește în partea superioară a creierului.

Cea mai bună modalitate de a face acest lucru este să folosești scheme de propoziții, o tehnică educațională bazată pe teorie, în care, în esență, oferi începutul răspunsului celeilalte persoane, permițându-i partenerului tău să își inițieze răspunsurile mai rapid, să utilizeze propoziții complete pentru a-și exprima răspunsurile și să fie mai predispus să rămână la subiect pentru a structura conversația.

Tehnica Imago Dialogue oferă exemple de fraze specifice, concepute pentru a menține fiecare cortexul prefrontal implicat. De exemplu, atunci când explici punctul tău de vedere, evită afirmațiile „tu”, care pun partenerul tău în defensivă, în partea inferioară a creierului.

În schimb, folosește această rădăcină: „Când se întâmplă..., simt... Și când simt asta, cred...” De asemenea, atunci când reflectezi ceea ce l-ai auzit pe partenerul tău spunând, folosește rădăcini, precum „Am înțeles corect?” și „Înțeleg cum te-ai simțit, corect?”

O altă rădăcină de sigurantă este „Mai sunt lucruri despre asta?” Mai presus de toate, amintește-ți că sunteți aliați în această călătorie, nu concurenți.

Când discuțiile despre lucruri se transformă rapid în denigrare sau ignorare reciprocă, scopul este să treci rapid de la creierul inferior înapoi în creierul superior, astfel încât o conversație iubitoare și transformatoare să poată avea loc cu respect, înțelegere și siguranță. Scopul este să creeze un parteneriat conștient și să se susțină reciproc.

Nu doar îți salvezi relația. A învăța să comunici în acest fel te ajută și pe tine să scapi de neplăcerea de a pierde controlul și de a te supăra. De asemenea, te ajută în relațiile de la locul de muncă și în relația cu copiii. Toate relațiile tale se îmbunătățesc, notează yourtango.com.