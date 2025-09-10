3 tipuri de conexiuni de care ai nevoie în viața ta

Această căutare i-a lăsat pe mulți dintre noi mai epuizați ca niciodată. Lucrăm mai multe ore și încercăm să optimizăm fiecare aspect al vieții noastre. Mulți oameni ajung acum să se epuizeze în căutarea unei vieți mai bune. În mod ironic, acest lucru îi face să urmărească și mai mult ideea de bunăstare.

Conform raportului McKinsey din 2025, Viitorul Wellness-ului,bunăstareal este acum o industrie globală de 2 trilioane de dolari, iar Millennials și Generația Z o transformă într-o practică zilnică și personalizată. Aproape 60% dintre consumatori recunosc că îmbătrânirea sănătoasă este o prioritate absolută, ceea ce a alimentat apariția unor produse precum îngrijirea pielii pe termen lung și suplimentele care pretind că încetinesc îmbătrânirea celulară.

Sfaturile despre cum să sporești longevitatea și să trăiești bine tind să circule la nesfârșit pe rețelele de socializare, adesea sub forma unor soluții rapide sau a unor tendințe în wellness.

În timp ce mulți dintre noi urmăresc aceste trucuri, adevărata bunăstare are fundamente mai profunde. Psihologii numesc această stare mai profundă de a trăi bine „înflorire” - o formă de bunăstare optimă care depășește fericirea trecătoare.

Înflorirea înseamnă prosperitatea în diversele dimensiuni ale vieții, cum ar fi creșterea personală, relațiile semnificative și un sentiment de scop. În centrul tuturor acestor lucruri se află conexiunile pe care le cultivăm.

Autorii unui studiu din 2023, publicat în Frontiers in Psychology, au examinat acest lucru în profunzime. Ei au menționat că toată lumea aspiră la fericirea sau bunăstarea personală. Cu toate acestea, înflorirea este un concept mai lar, care depășește sentimentele de moment și se extinde la calitatea modului în care trăim.

Pentru a înțelege mai bine ce susține de fapt înflorirea, au conceput un studiu pentru a explora rolul conexiunii. Peste 100 de adulți cu vârste între 18 și 71 de ani au fost chestionați folosind măsuri stabilite de înflorire și conectare. Scopul lor principal a fost să vadă cât de legat de bunăstarea generală este fiecare tip de conexiune și dacă unele forme de conexiune au jucat un rol mai puternic decât altele.

Pe baza studiului din 2023, iată trei conexiuni de care ai nevoie pentru a prospera în viață.

1. Conexiunea cu tine însuți

Una dintre cele mai puternice fundamente ale înfloririi este modul în care te raportezi la tine însuți. Cercetătorii au descoperit că iubirea de sine prezice semnificativ înflorirea. Pentru a prospera în relații sau pentru a te simți conectat cu lumea din jurul tău într-un mod sănătos, este important să construiești o relație bună cu tine însuți și un sentiment sănătos de iubire de sine.

Cu toate acestea, iubirea de sine a fost oarecum un lucru controversat. Din punct de vedere istoric, ideea a fost privită în moduri polarizate. Este considerată „bună” atunci când este asociată cu sănătatea și bunăstarea și „rea” atunci când este confundată cu narcisismul și egoismul.

Cercetătorii au căutat să clarifice acest lucru într-un studiu din 2023, publicat în The Humanistic Psychologist. Aceștia au examinat în profunzime iubirea de sine și au lucrat pentru a o distinge de trăsături, precum narcisismul.

Au descompus ideea de iubire de sine în trei componente esențiale.

Contactul cu sine. Aceasta înseamnă pur și simplu să acorzi atenție propriei persoane și să fii conștient de propriile nevoi, precum și de cum te simți.

Acceptarea de sine. Aceasta implică a fi împăcat cu cine ești, inclusiv cu defectele și imperfecțiunile tale.

Îngrijirea de sine. Aceasta înseamnă protejarea și cultivarea activă a bunăstării tale.

Împreună, aceste elemente formează o imagine mai completă a iubirii de sine decât simpla „a te simți bine cu tine însuți”.

Studiul a subliniat că iubirea de sine și narcisismul sunt opuse. Narcisismul este înrădăcinat în nesiguranță și validare externă, iar iubirea de sine este bazată pe acceptare și stabilitate interioară.

Cercetătorii explică faptul că atunci când indivizii cultivă iubirea de sine în acest sens holistic sunt mai predispuși să experimenteze reziliență și bunăstare generală. Acest lucru întărește concluziile studiului Frontiers in Psychology din 2023.

În studiul Frontiers, persoanele care au demonstrat niveluri mai ridicate de iubire de sine au raportat o bunăstare semnificativ mai mare. Acest lucru se datorează faptului că multe elemente ale înfloririi, cum ar fi acceptarea, creșterea, reziliența și sentimentul de pace cu viața, provin din ceea ce cultivă iubirea de sine. Ceea ce sugerează că, în funcție de cât de amabil și atent te raportezi la tine însuți poate influența profund dacă vei prospera cu adevărat în viață.

2. Conexiunea cu ceilalți

Oamenii sunt ființe sociale. Supraviețuirea și creșterea evolutivă ca specie au depins întotdeauna de cooperare și legături comune. Primii oameni se bazau pe viața în grup pentru protecție, vânătoare și chiar pentru creșterea copiilor. Astăzi, același principiu este valabil, deși într-o formă diferită. Relațiile nu numai că sunt capabile să îți ofere un sentiment de siguranță și apartenență, dar aduc și noi perspective în viața ta. În multe privințe, te împing să crești.

În același timp, a avea conexiuni de susținere te ajută să navighezi prin provocări cu mai multă rezistență, amintindu-ți că nu trebuie să porți singur poverile vieții.

Cercetările publicate în Journal of Experimental Social Psychology susțin acest lucru cu două experimente interesante. Cercetătorii au cerut participanților să estimeze cât de abrupt este un deal, în timp ce avea un rucsac greu. Unii participanți au stat singuri, în timp ce alții au fost însoțiți de un prieten care îi susținea.

Cei care aveau un prieten alături au văzut în mod constant dealul ca fiind mai puțin abrupt. Chiar și participanții care și-au imaginat o persoană care îi susținea au perceput dealul ca fiind mai puțin abrupt. În schimb, cei care s-au gândit la o persoană negativă l-au perceput ca fiind mai abrupt. Calitatea relației a contat cel mai mult. Apropierea și conexiunea emoțională au fost factorii cheie care le-au schimbat percepția asupra realității.

Așadar, calitatea relațiilor tale joacă un rol esențial în bunăstarea generală. Prin urmare, înflorirea nu poate fi înțeleasă izolat. Este profund legată de modul în care te conectezi cu oamenii din jurul tău.

Studiul Frontiers in Psychology a descoperit că înflorirea a fost asociată cu pro-socialitatea, care este tendința de a-i îngriji pe ceilalți și de a acționa pozitiv față de aceștia. Cercetătorii sugerează că un comportament prosocial poate avea o calitate reciprocă unică.

Când îi tratezi bine pe ceilalți, este mai probabil să experimentezi răspunsuri pozitive în schimb, ceea ce, la rândul său, îți consolidează propria bunăstare. Pe scurt, a te simți conectat cu ceilalți îți îmbogățește viața ta și pe a celor din jurul tău.

3. Conexiunea cu natura

Conexiunea cu natura joacă un rol unic și adesea subestimat în viața ta. Petrecerea timpului în medii naturale este cunoscută ca fiind asociată cu reducerea stresului și îmbunătățirea stării de spirit, ceea ce poate oferi un sentiment mai profund de perspectivă.

Acest lucru vine prin reamintirea faptului că faci parte din ceva mai mare decât tine. Dincolo de beneficiile pentru sănătate, natura are puterea de a te influența în moduri mai subtile prin inspirație, recreere și chiar prin semnificație spirituală.

O analiză sistematică, publicată în Science Advances, a explorat aceste contribuții nemateriale ale naturii, cunoscute sub numele de „Servicii Ecosistemice Culturale” (CES) și impactul pe care îl au asupra bunăstării umane.

Cercetătorii au descoperit că natura ne influențează bunăstarea prin diverse căi, cum ar fi prin creșterea satisfacției față de viață, a echilibrului emoțional și a sentimentului de apartenență. Aceste beneficii rareori acționează izolat. Adesea tind să se consolideze reciproc. Cu toate acestea, uneori pot implica compromisuri. De exemplu, liniștea dobândită din singurătatea în natură poate diferi de bucuria de a împărtăși experiențe în aer liber cu ceilalți.

Concluziile studiului Frontiers in Psychology au arătat că, atunci când este examinată alături de iubirea de sine și pro-sociabilitate, conexiunea cu natura a fost corelată cu ambele. Totuși, nu a fost cel mai puternic predictor al înfloririi.

Un posibil motiv este că natura nu „răspunde” la tine în același mod reciproc în care o fac oamenii. În ciuda acestui fapt, ea joacă în continuare un rol vital. Natura ajută la cultivarea iubirii de sine, încurajează reflecția și completează creșterea pe care o obții din conexiunile cu ceilalți. Împreună, aceste relații susțin o stare de adevărată înflorire.

Hrănește-ți conexiunile existente

Cunoașterea importanței acestor conexiuni este o reamintire să le recunoști în orice fel ar exista în viața ta. Simpla observare și apreciere poate amplifica impactul lor. Încearcă să observi modurile în care ești deja conectat cu tine însuți, cu ceilalți și cu natura pentru a practica recunoștința pentru cât de mult adaugă ea vieții tale.

Acordă-ți un moment în fiecare zi, în orice mod posibil, pentru a te implica intenționat în conexiunile tale. Aceasta ar putea însemna să zâmbești la tine însuți în oglindă, să reflectezi la ceea ce ți-a oferit natura astăzi, să vorbești cu un prieten sau să observi un mic act de bunătate față de tine însuți. Recunoașterea conștientă poate ajuta la transformarea momentelor obișnuite în unele semnificative.

În timp, acestea se acumulează și ajută la punerea bazei unei împliniri profunde, permițându-ți să duci o viață bogată în cel mai adevărat sens al cuvântului, potrivit forbes.com.