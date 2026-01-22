4 criterii după care să îți alegi partenerul de viață

Pentru mulți dintre noi, tiparele relaționale pe care le-am observat la părinții noștri și la ceilalți apropiați nouă joacă un rol imens în alegerea partenerului. Pentru unii, aceasta este o veste bună. Au crescut alături de modele iubitoare, respectuoase și inspiratoare. În mod natural, gravitează spre dinamici similare.

Pentru alții însă, aceste modele timpurii duc la relații care par familiare, dar nu sunt neapărat sănătoase ori satisfăcătoare.

Există însă patru criterii care ne ajută să ne găsim partenerii potriviți și iubirea de care avem nevoie. Și este obligatoriu să fie îndeplinite toate patru!

Criteriul nr. 1

Îți place felul în care se comportă cu tine. Acesta este destul de simplu: Felul în care ești tratat contează. Când te întâlnești cu cineva, și îl consideri un partener de viață, este esențial ca acesta să te trateze cu bunătate și respect. Când apar inevitabilele obstacole relaționale, el comunică într-un mod matur, plin de compasiune și respect.

Criteriul nr. 2

Îl respecți. Separat de modul în care te tratează, îl admiri ca persoană. Îi respecți cu adevărat valorile, alegerile și stilul de viață.

Criteriul nr. 3

Compatibilitate. Acesta este pe o scară de la 1 la 10. Un 5 sau mai mare este obligatoriu. Nu trebuie să împărtășești fiecare hobby sau interes, dar obiectivele, prioritățile și stilul tău de viață trebuie să se suprapună suficient pentru a construi ceva sustenabil și satisfăcător.

Criteriul nr. 4

Chimie. De asemenea, pe o scară de la 1 la 10, aceasta reflectă atracția fizică și emoțională. Un 5 sau mai mare înseamnă că există dorință și energie reciprocă între voi. Nu trebuie să fie artificii constante dar există suficientă chimie pentru ca atracția pe termen lung să prospere și să se susțină, potrivit psychologytoday.com.

Ce se întâmplă însă dacă persoana cu care te întâlnești bifează anumite cerințe, dar nu pe toate? Poate că ești incredibil de atras de cineva, dar nu respecți alegerile sale de viață. Sau poate îți place felul în care te tratează, îl respecți și aveți o bună compatibilitate, dar nu există chimie.

Desigur, cu toții avem dreptul să facem alegeri cu privire la ceea ce funcționează cel mai bine pentru noi în relații. Fiecare are nevoi, valori și circumstanțe diferite. Aceste îndrumări sunt pur și simplu un instrument pentru oricine ar avea nevoie de puțină claritate și intenție suplimentară în alegerea unui partener pe termen lung.



