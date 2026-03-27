4 motive pentru care energia masculină și feminină rămân relevante

Realitatea atributelor masculine și feminine există și sunt un amestec în fiecare dintre noi. Egalitatea nu are prea mult de-a face cu ignorarea diferențelor dintre cele două sexe. Egalitatea înseamnă acceptarea faptului că atât masculinul, cât și femininul au o influență egală pentru a determina cursul vieții noastre și modul în care construim o comunitate pentru a interacționa unii cu alții.

Siguranța emoțională poate arăta diferit din perspectivele masculine și feminine atunci când vine vorba de construirea unei iubiri care durează. Mat Boggs, expert în relații și autor al cărții „Cracking the Man Code”, s-a alăturat Andreei Miller în podcastul „Getting Open” pentru a explica cum pot beneficia femeile inteligente de pe urma înțelegerii acestei polarități.

1. Toată lumea este masculină și feminină

Toată lumea este puțin masculină și puțin feminină, iar cantitatea variază în timp și în diferite contexte. Ideea noastră despre această energie se bazează pe biochimie, pe simțul sinelui și pe familia de origine. Acestea se combină pentru a ne arăta cum să folosim diferite energii pentru a obține rezultate.

„Energia masculină este o energie furnizoare, protectoare, orientată spre obiective și mai centrată pe minte. În timp ce energia feminină, în loc să fie energie furnizoare, este energie receptivă, în loc să ofere protecție este hrănitoare, în loc să fie centrată pe minte este centrată pe inimă. Când înțelegem aceste două lucruri, ne ajută cu adevărat în modul în care interacționăm.”

2. Masculinul și femininul nu înseamnă „puternic” și „slab”

A petrece timp în minte este masculin, iar a petrece timp în inimă este feminin. Aceasta este „baza ta de acasă”. Andrea spune că este „în starea mea feminină” atunci când este în momentul prezent și simte. În timp ce momentelemasculine sunt petrecute făcând o activitate sau producând ceva.

Boggs spune că este extrem de important să se spulbere miturile conform cărora energia feminină este slabă, pasivă, supusă sau mai puțin puternică decât energia masculină. „Ambele sunt incredibil de puternice.” Îmbinarea masculinului cu femininul oferă multă putere.

3. Adaptează propria energie atunci când este cazul

Boggs susține că oamenii sunt atrași de opus, așa că pot ieși din echilibru dacă s-au concentrat pe creșterea energiei lor într-un mod care să o facă similară cu cea a partenerului lor. El folosește exemplul femeilor la locul de muncă care au succes folosind energia masculină. Deși acesta este un lucru minunat pentru carieră s-ar putea să nu fie la fel de potrivit pentru o relație romantică dacă partenerul lor caută pe cineva cu o energie mai feminină.

Energiile sunt importante deoarece ne pot spune cum o persoană conduce comunicarea, din minte sau din inimă. Dar cel mai important aspect este conexiunea, așa cum menționează Boggs: „Conexiunea este un punct important. Cu cât vorbim mai mult, cu atât conexiunea este mai lungă.”

4. Accesează energia

Boggs explică: „Intuiția este receptivitate, instinctul este receptivitate. Așadar, cei mai mari lideri sunt cei care au acest amestec frumos. Pot oscila între masculin și feminin. Știu ce le spune instinctul. Intuiesc mișcarea corectă de făcut în continuare, deoarece sunt capabili să acceseze ambele energii.”

Boggs adaugă: „Cea mai mare dorință a energiei masculine este ca gândurile sale să fie respectate. De ce? Pentru că, dacă gândurile sale sunt respectate, arată că demonstrează că ai încredere în el că este un furnizor excelent. Energia masculină vrea să ofere fericire feminină.

Așa că masculinul spune: «Hai să ne întâlnim sâmbătă și să mergem la o drumeție. Cunosc acest loc minunat».” Femininul este la fel. Poți fi în continuare proactiv, poți lua inițiativa, dar este vorba de a atrage energie în loc să o urmărești. Așa că femininul pur și simplu întoarce fața monedei și spune: „mi-ar plăcea foarte mult dacă ne-ai planifica o drumeție în weekendul acesta.”

Putem spune că a îngriji este feminin și a oferi este masculin dar putem inversa scenariul și spunem că a satisface nevoile emoționale este masculin, iar a hrăni abundența în beneficiul altora este feminin.

Oamenii au trăsături comune iar descrierea lor ca fiind masculine sau feminine le încadrează în binarul pentru a le putea compara și contrasta. Face parte din argumentul naturii dualiste din centrul civilizației noastre. Binarul oferă un punct de plecare, astfel încât să putem avea un cadru de referință pentru a aprecia vastul amestec de calități masculine și feminine din noi toți, potrivit yourtango.com.

