4 trăsături de personalitate ale oamenilor cărora le plac jocurile de societate

Studiul a fost condus de Dr. Gray Atherton și Dr. Liam Cross, lectori la Școala de Psihologie a Universității din Plymouth, care au căutat să afle cum ar putea fi folosite jocurile de societate în intervențiile de sănătate și asistență socială.

Prin descoperirile lor, au dedus că cei care joacă jocuri de societate au trăsături care ar putea fi valoroase pentru sănătatea mintală.

1. Încredere

Jocurile de societate sunt de obicei cu presiune redusă, ceea ce le permite oamenilor să își asume riscuri, să încerce noi strategii și chiar să vorbească mai mult fără teama de a fi judecați. Pot începe să aibă mai multă încredere în propriile instincte. Chiar și atunci când norocul este singurul motiv pentru o victorie, există totuși acea satisfacție de a ști că ai făcut cele mai bune alegeri cu informațiile pe care le aveai.

Încrederea crește prin învățare și prin capacitatea de a asimila regulile unui joc, și chiar prin îmbunătățirea abilităților în timp. Cercetările au arătat că jocurile de societate pot duce la niveluri mai ridicate de eficiență și satisfacție în viață. Încrederea care se dezvoltă din jocurile de societate nu este exagerată; este înrădăcinată în a fi sigur pe tine și în a învăța mai multe despre propria inteligență și abilități.

2. Asertivitate

Scopul principal al anumitor jocuri de societate este să vorbești, fie că declari următoarea mișcare pe care o faci, fie că încerci să obții clarificări cu privire la o anumită regulă.

Asertivitatea în timpul unui joc de societate are mai puțin legătură cu agresivitatea, și mai mult cu a fi direct. Cei care s-ar putea să fi avut dificultăți în a vorbi chiar și pentru cele mai mici lucruri, ar putea să-și găsească vocea doar jucând Uno sau Taboo cu prietenii lor.

În timp, acest obicei se poate extinde în interacțiunile de zi cu zi, unde cineva s-a abținut dar a învățat că a vorbi are avantajele sale.

3. Implicare socială

Când stai în jurul unei mese cu un joc în fața ta nu poți evita să fii prezent alături de oamenii din acea cameră. Există contact vizual, glume bune, se formează alianțe nerostite, toate acestea fiind lucruri care se pot pierde dacă nu interacționezi cu oamenii în viața reală.

Jocurile de societate pot chiar să implice anumite abilități sociale, inclusiv cooperarea, și alte comportamente prosociale. Având în vedere că multe interacțiuni pe care le avem cu oamenii tind să se întâmple în spatele unui ecran, este aproape ca și cum am fi pierdut arta de a socializa în persoană.

Cei cărora le place să joace jocuri de societate obțin asta tot timpul. Jocurile de societate încurajează canalizarea timpului și a grijii către comunitate și menținerea relațiilor pe care le aveți cu oamenii prin simplul act de a avea o seară de jocuri. Este un motiv intenționat pentru a vă aduna și a rămâne implicați în timp ce participați la o competiție sănătoasă.

4. Rezolvarea conflictelor

Dezacordurile tind să fie inevitabile atunci când jucați un joc de societate cu alții. Dar lucrul bun este că jocul oferă un spațiu sigur pentru ca oamenii să se descurce prin el. Cei cărora le place să joace jocuri de societate sunt de obicei maeștri în rezolvarea tensiunii fără consecințe grave. Jocul favorizează comunicarea eficientă, chiar și sub presiune.

În loc să țipe sau să se închidă complet atunci când o mișcare nu merge cum vor, ei sunt forțați să-și explice perspectiva, să-i asculte pe ceilalți și să ajungă la o soluție fără a deveni prea dramatici sau exagerați. Această abilitate se traduce în modul în care oamenii ar putea gestiona conflictele în relațiile lor de zi cu zi, potrivit yourtango.com.