6 semne banale care arată că te îndrepți spre divorț

Există unele comportamente banale care provoacă la sfârșitul unei căsnicii. Dacă faci oricare dintre aceste lucruri, trebuie să te oprești, dacă vrei să-ți salvezi mariajul înainte să fie prea târziu.

1. Ții cu alte persoane, în detrimentul soțului/soției

Indiferent cât de mică sau nesemnificativă ar părea o ceartă, dacă iei în mod constant partea altcuiva în locul soțului/soției tale, acesta este un semn că mariajul tău are probleme serioase.

O căsnicie este o legătură puternică cu o altă persoană. Căsătorindu-te cu cineva, spui: „Voi fi mereu de partea ta, indiferent de situație”.

Dacă iei partea altcuiva, spui exact opusul. Soțul/soția ta își va pierde încrederea în tine din cauza acestei lipse de consecvență și, în cele din urmă, această contradicție îți va destrăma căsătoria.

Așadar, ori de câte ori soțul/soția ta vine la tine pentru o opinie, gândește-te cu atenție înainte de a-i vorbi dezaprobator sau de a lua partea altcuiva.

2. Vă desconsiderați, în loc să vă susțineți

Nu ar trebui să vă ascundeți adevăratele sentimente unul de celălalt, dar a-ți desconsidera soțul/soția merge dincolo de simpla oferire a unei opinii neplăcute. Este orice act care îl face pe soțul/soția să se simtă lipsit de valoare sau ca și cum nu îți pasă de el/ea.

Aceasta ar putea însemna că faci tot posibilul să-ți rănești soțul/soția, fie pentru a provoca o reacție, fie pentru a încerca să câștigați o oarecare putere asupra lui/ei. Alternativ - și acest lucru este și mai rău - ești doar sincer/ă și nu-ți respectați cu adevărat soțul/soția. Acesta poate fi un punct de revenire dificil.

Desconsiderarea celuilalt poate lua multe forme. Înseamnă să râzi de el/ea atunci când face greșeli. Înseamnă să respingi lucrurile pe care le consideră importante. Înseamnă să-l umșești, când ar trebui să-l ridici.

Cercetările au arătat că un comportament de minimalizare este unul dintre cele mai distructive tipare dintr-o căsnicie și servește ca un predictor al eșecului relației. Disprețul este periculos deoarece privează relația de egalitate și respect reciproc.

Acest lucru este și mai grav dacă o faci în fața altor persoane, inclusiv a prietenilor sau chiar a copiilor. Ceea ce se întâmplă în spatele ușilor închise este un lucru, dar dacă soțul/soția ta îți arată o lipsă de respect flagrantă în fața prietenilor și familiei tale, acesta este un semn că mariajul tău se destramă.

3. Ați încetat să împărțiți patul

Acesta este un semn comun al unei căsnicii destrămate, dar nu poate fi trecut cu vederea. Există un motiv pentru care se numește „patul conjugal”.

Îți petreci o treime din viață dormind. Dacă nu împărțiți patul, cum vă puteți aștepta să vă împărțiți viețile?

A împărți patul înseamnă mai mult decât somnul. Intimitatea este o parte vitală a unei căsnicii sănătoase. Și atunci când soții încetează să mai împartă paul, este adesea un semn al unei căsnicii plictisitoare.

În plus, există un efect psihologic puternic al încheierii și începerii fiecărei zile împreună, pe care pur și simplu nu îl veți obține în paturile voastre separate. Această intimitate poate fi înfricoșătoare dar și motivul pentru care unul dintre voi se ferește.

Dacă nu ești pregătit să împarți patul cu cineva, nu ești pregătit să te căsătoriești cu acea persoană, și toată dragostea din lume nu va schimba asta.

Există anumite situații în care puteți avea paturi separate, într-o căsnicie fericită și sănătoasă:

-Orar de muncă diferit

-Unul dintre voi are o problemă medicală

-Trebuie să plecați din oraș cu afaceri

-Unul dintre voi are probleme cu somnul, cum ar fi sforăitul sau sindromul picioarelor neliniștite

Concluzia: Dacă vă întrebați dacă dormitul separat reprezintă o problemă, probabil așa este.

4. Unul dintre voi vrea o pauză de la căsătorie

Căsătoria nu este ceva ce poți activa și dezactiva. Dacă ați decis ca și cuplu sau ca indivizi să luați o pauză de la căsnicia voastră, înseamnă că nu sunteți pregătiți să accepțați că s-a terminat.

Sunteți într-o stare constantă de enervare și conflict unul cu celălalt. Aveți aceleași certuri iar și iar și v-ați săturat.

Dacă v-ați distanța, ați învăța să vă apreciați cu adevărat unul pe celălalt? Din păcate, aceasta nu este aproape niciodată o idee bună.

Cercetările au arătat că dseparările în căsătorie duc rareori la reconciliere. S-a estimat că 80% din despărțirile conjugale se termină prin divorț.

Va fi nevoie de discuții serioase, compromisuri și empatie pentru a trece peste orice problemă care vă desparte. Poate fi nevoie chiar și de ajutor profesional din partea unui consilier. În cele din urmă, căsnicia ta ar putea fi de nesalvat, dar un lucru este sigur: o pauză nu este niciodată răspunsul.

5. Încetezi să porți verigheta

Acest lucru depinde puțin de circumstanțe. Dacă căsnicia ta este altfel perfectă doar că nu porți verigheta, nu trebuie să-ți faci griji.

Problema apare în special atunci când treci printr-o perioadă dificilă în căsnicie și tu sau soțul/soția ta vă dați jos verigheta. Acest lucru poate fi pentru a transmite un mesaj celeilalte persoane că, dacă nu se poartă corect, te-ar putea pierde.

Sau poate vrei să nu-ți mai amintești de problemele tale conjugale de fiecare dată când te uiți la mâini. Indiferent de situație, acest tip de negare a căsniciei tale indică probleme mai profunde cu privire la dragoste și intimitate.

Ai putea spune: „Cui îi pasă? E doar un inel.” Dar este mai mult decât atât. E un simbol al vieții voastre împreună.

6. Nici măcar nu vă mai certați

Acest lucru poate părea contraintuitiv. Dacă nu vă certați, nu este acesta un semn că mariajul merge bine? La nivel micro, poate.

Conflictul poate duce la tensiune, ceea ce dă naștere la tot felul de probleme în căsnicia ta. Dar lăsarea complet deoparte a conflictului este o rețetă pentru dezastru.

În cel mai bun caz, este un semn că îți pasă atât de mult de căsnicie încât ești dispus să-ți înăbuși complet propriile gânduri și sentimente și să lași cealaltă persoană să facă ce vrea, de fiecare dată. Acest lucru poate părea o dovadă de bunătate la început, dar va duce rapid la resentimente, confuzie și sentimente rănite.

Conflictul este o parte necesară a unei căsnicii sănătoase. Este modul în care rezolvați disputele, ajungeți să vă înțelegeți unul pe celălalt și vă stabiliți clar prioritățile.

Cercetările Dr. John Gottman au descoperit că 69% dintre problemele dintr-o relație sunt nerezolvabile. Constatările subliniază ideea că partenerii trebuie să învețe să gestioneze conflictele, mai degrabă decât să le evite complet.

O absență completă a certurilor poate însemna de fapt ceva mai rău. Poate însemna că tu sau partenerul tău (sau amândoi) ați încetat să vă mai pese unul de celălalt.

Dacă viețile voastre s-au separat atât de mult, ar putea fi motivul lipsei conflictelor deoarece nu există nimic pentru care să vă certați. Practic, nu împărțiți același spațiu, nu faceți aceleași activități, și nici măcar nu luați cina împreună. Deci, pentru ce v-ați certa?

Îți iei propriile decizii și îl lași pe celălalt să le ia pe ale lui. Trăiți vieți complet separate. Acest lucru poate părea o forță, dar prea multă distanță este un semn că nu mai ești îndrăgostit/ă, potrivit yourtango.com.