8 semne că ești într-o relație surogat, după o despărțire

O relație dsurogat este una în care intrăm imediat după o despărțire. Motivația este aproape întotdeauna legată de fostul partener, nu de noul partener. Fie că încerci să te distragi, să-l faci gelos pe fostul partener, să-i demonstrezi că ai trecut peste asta sau să-l atragi înapoi, de obicei nu există prea mult loc pentru ca o nouă relație să crească.

Astfel de relații nu sunt neapărat rele. Ele pot oferi confort, dar de cele mai multe ori sunt de scurtă durată și rareori oferă stabilitate, vindecare sau potrivire emoțională.

Dacă nu ești sigur dacă te conectezi cu adevărat sau pur și simplu intri într-o spirală, iată opt semne căte afli într-o relație surogat (fie a ta, fie a celuilalt).

1. De la îndrăgostit, la cameleon

Ai început brusc să înoți. Sau să mergi cu bicicleta. Nu pentru că îți place, ci pentru că celuilalt îi place. Îi copiezi personalitatea și dai audiții pentru rol, preluând interesele lui. Performezi pentru a evita să simți durerea ta.

2. Îl compari constant cu fostul iubit

Unele comparații sunt nostalgice. Altele sunt dure. Poate fi „Și fostul meu era stângaci” sau „Fostul meu făcea vafe de la zero. Ăsta nici măcar nu poate fierbe paste.” Începi să te lași purtat de val în mijlocul conversației, evaluându-i ținuta sau râsul, comparându-l mental cu persoana care ți-a frânt inima. Nu ești prezent, retrăiești trecutul.

3. Nu știe prea multe despre tine

Cunoaște zodia fostului/fostei partenere, trupa lui/ei preferată și fiecare trădare din cronologia relației voastre. Dar nu știe cum să te facă să râzi sau să-ți spui al doilea prenume. Ai traume și ai intrat într-o conexiune, te-ai implicat mult mai mult în eliberarea de emoții decât în ​​crearea unei legături.

4. Se mișcă repede

I-ai cunoscut prietenii. Ai plănuit o excursie de weekend. Ai glumit pe jumătate despre numele copiilor. Dar ceva încă pare gol. Nu există o vulnerabilitate reală sau o profunzime emoțională. Niciun impuls, nicio glumă interioară. Totul pare la suprafață. Nu te simți conectat/ă cu noul/noastra partener/partener, pentru că nu poți ieși la întâlniri cu cineva care suferă.

5. Continui să spui „E atât de ușor”

Continui să le spui prietenilor cât de bine este dar în adâncul sufletului te simți deconectat. Detașat. Poate chiar plictisit. Confuzi această stare de îngheț cu pacea, dar poate că sistemul tău nervos apasă butonul de amânare. Amintește-ți, atunci când sentimentele devin dificile, oprirea emoțiilor este un mecanism de supraviețuire. S-ar putea să o interpretezi ca fiind siguranță emoțională, dar fără simți nimic nu ajungi la stabilitate.

6. Terapeutul tău te privește lung

Zâmbet blând, o singură înclinare a capului. Și toate conversațiile despre noua ta relație ajung cumva înapoi la fostul tău partener. Când vorbești despre noul tău partener, terapeutul tău ajunge cumva întotdeauna să te ghideze să-ți procesezi sentimentele față de fostul tău partener.

7. Încă te cerți cu fostul tău partener, în mintea ta

Ești la cină cu noul partener/ă, dar în mintea ta compui un monolog pentru fostul tău iubit/ă: „N-am spus niciodată că nu vreau un câine. Am spus că am nevoie să-ți asumi responsabilitatea.”

8. Exprimi fericirea online

Feed-ul tău s-a transformat într-o serie de momente cu apusuri de soare și texte „fericit și vindecat”. Postezi ca și cum ai prospera dar în adâncul sufletului îți dau lacrimile când vezi geaca pe care fostul tău a găsit-o pe eBay când ai pierdut-o pe a ta. Dacă textele tale sună ca și cum ai încerca să convingi pe cineva, poate acela ești tu.

Funcționează vreodată relațiile surogat?

După ce ai parcurs feed-ul lui/ei pentru ultima dată, i-ai blocat numărul și te-ai tuns, adevărata întrebare nu este dacă vei găsi pe cineva nou, ci dacă ești gata să lași pe cineva să intre. Întreabă-te: Îmi place cu adevărat această persoană sau îmi place doar să mă simt dorit? Mă îndrept spre ceva anume sau pur și simplu fug?

Relațiile surogat pot oferi confort și o ușurare temporară. Dar pentru ca ceva pe termen lung să funcționeze, noua persoană trebuie să fie separată de vechea poveste. Uneori, cel mai curajos lucru nu este să găsești pe cineva nou imediat, ci să stai în tăcere suficient de mult timp pentru a auzi ce își dorește inima ta cu adevărat, nu doar de ce anume încearcă să scape, potrivit psychologytoday.com.