9 reguli de bază care te ajută să transformi sfârșitul în noi începuturi

Trei cuvinte mici care te pot elibera de trecutul tău și te pot ghida înainte, către un nou început, mai bun. Aceste cuvinte sunt: „De acum înainte…”

1. Lasă lucrurile pe care nu le poți controla să plece

Majoritatea lucrurilor sunt doar o parte din viața ta.Lucrurile pozitive se vor întâmpla în viața ta atunci când te distanțezi emoțional de lucrurile negative. Așa că nu te mai agăța de ceea ce te doare și fă loc pentru ceea ce simți că este corect. Nu lăsa ceea ce este în afara controlului tău să interfereze cu toate lucrurile pe care le poți controla.

2. Acceptă și îmbrățișează realitatea

Viața este simplă într-o zi obișnuită.Totul se întâmplă exact la momentul potrivit, nici prea devreme, nici prea târziu. Pentru tot ce pierzi, câștigi altceva; și pentru tot ce câștigi, pierzi altceva. Nu trebuie să-ți placă, dar este pur și simplu mai ușor dacă îți place. Așa că fii atent la perspectiva ta asupra vieții. Poți fie să regreți, fie să te bucuri; este alegerea ta.

3. Schimbă-ți părerea

Schimbarea este ca respirația - nu face parte din proces, este procesul. În realitate, singurul lucru pe care ne putem baza este schimbarea. Și primul pas către o schimbare pozitivă este să-ți schimbi perspectiva. Pregătește-te pentru aspectele pozitive. Pregătește-te pentru progres și nou. Permite necunoscutului să te ducă în zone proaspete și neprevăzute din tine. Creșterea este imposibilă fără schimbare. Dacă nu-ți poți schimba părerea, nu poți schimba nimic în viața ta. Uneori, tot ce trebuie să faci este să privești lucrurile dintr-o perspectivă diferită.

4. Agață-te de lucrurile bune

Când luptele zilnice ale vieții te aruncă într-o groapă atât de adâncă încât nu poți vedea nimic altceva decât întuneric, nu irosi energie valoroasă încercând să sapi ieșirea. Dacă sapi în grabă, în întuneric, este probabil să te îndrepți în direcția greșită și să sapi groapa și mai adânc. În schimb, folosește energia pe care o ai pentru a întinde mâna și a trage ceva bun cu tine. Bunătatea este strălucitoare; strălucirea ei îți va arăta încotro este drumul și va ilumina calea corectă care te va duce acolo.

5. Odihnește-te și regrupează-te

Puterea nu înseamnă să porți crucea durerii sau a rușinii. Puterea înseamnă să-ți alegi calea, să trăiești cu consecințele și să înveți drumul pe parcurs. Uneori faci tot ce poți și ajungi la un dezastru. Când se întâmplă asta, nu te descuraja. Ai încercat tot ce ai putut. Asta e tot ce poți face vreodată. Nu ai eșuat - doar ai învățat ce să nu faci. Așa că odihnește-te, regrupează-te și începe din nou cu ceea ce știi acum.

6. Asumă-ți riscurile necesare

A face o schimbare majoră în viață sau a încerca ceva nou poate fi înfricoșător. Dar știi ce este și mai înfricoșător? Regretul. Așadar, realizează că majoritatea temerilor tale sunt mult mai mari în mintea ta decât sunt în realitate. Vei vedea asta imediat ce te vei confrunta cu ele, așa că nu le lăsa să te oprească. Trăiește-ți viața astfel încât să regreți rareori șansele pe care nu ți le-ai asumat niciodată, dragostea pe care nu ai lăsat-o niciodată să te cuprindă și darurile pe care nu le-ai oferit niciodată.

7. Continuă să urci

Fiecare persoană care se află în vârful muntelui nu a ajuns acolo din cer. Lucrurile bune vin la cei care muncesc pentru ele. Câștigi încredere și devii mai puternic prin fiecare experiență în care te forțezi cu adevărat să faci ceva ce nu credeai că poți face. Dacă te afli în acel loc de la mijloc, incapabil sau nevrând să te dai înapoi, dar prea temător să mergi înainte, amintește-ți că nu te poți bucura de priveliște pe termen lung fără a fi dispus să urci cel puțin câțiva pași mici în fiecare zi.

8. Acordă-ți credit pentru lecțiile învățate

Doar pentru că te-ai chinuit nu înseamnă că ești incapabil. Fiecare succes necesită un fel de luptă demnă de luat în seamă pentru a ajunge acolo. Acordă-ți credit pentru lecțiile învățate și cât de departe ai ajuns. Nu mai ești aceeași persoană care erai acum un an, acum o lună sau chiar acum o săptămână. Înveți și crești mereu din experiențele tale. Așa că folosește-ți dezamăgirile și frustrările pentru a te motiva, mai degrabă decât pentru a te enerva. Amintește-ți, tu deții controlul asupra modului în care reacționezi la viață astăzi.

9. Apreciază cât de necesar este fiecare pas

Aproape nimic nu este 100% greșit în viață. Învățăm din aproape fiecare pas pe care îl facem. Orice ai făcut mai devreme astăzi a fost un pas necesar pentru a ajunge la ziua de mâine. Așa că fii mândru de tine și observă-ți progresul. Poate că nu ești atât de bun pe cât ți-ai dori să fii sau atât de grozav pe cât vei fi într-o zi; dar datorită tuturor lecțiilor pe care le-ai învățat pe parcurs, ești mult mai bun decât erai înainte.

Despre finalurile tragice

Punctele menționate anterior sunt infinit mai ușor de spus decât de făcut atunci când lovește o tragedie. De exemplu, atunci când cineva drag moare prea devreme, acesta este, fără îndoială, unul dintre cele mai dificile și sfâșietoare finaluri de gestionat. Deși necesită mult mai mult timp și muncă, principiile generale pentru a face față acestui tip de final tragic sunt aplicabile.

Imaginează-ți că o persoană care ți-a dat sens vieții nu mai este dintr-o dată în viața ta (cel puțin nu în carne și oase) și nu mai ești aceeași persoană fără ea. Trebuie să te schimbi - acum ești cel mai bun prieten care stă singur, o văduvă în loc de soție, un tată fără fiică sau vecinul cuiva nou. Vrei ca viața să fie așa cum era, înainte de moarte, dar nu va fi niciodată.

Vestea proastă este că nu treci niciodată complet peste pierdere. Totuși, într-un sens invers, aceasta este și vestea bună.

Moartea este un sfârșit, care este o parte necesară a vieții. Iiar sfârșiturile sunt necesare și pentru frumusețe - altfel este imposibil să apreciezi pe cineva sau cevaâ. Limitele luminează frumusețea, iar moartea este limita definitivă - o reamintire că trebuie să fii conștient de această persoană sau situație frumoasă și să apreciezi acest lucru frumos numit viață.

Moartea este, de asemenea, un început, pentru că, deși ai pierdut pe cineva special, acest sfârșit, ca orice pierdere, este un moment de reinventare. Deși profund tristă, trecerea în neființă a cuiva drag te obligă să-ți reinventezi viața, iar în această reinventare există o oportunitate de a experimenta frumusețea în moduri și locuri noi, nevăzute. Și, în final, desigur, moartea este o oportunitate de a celebra viața unei persoane, de a fi recunoscător pentru frumusețea neprețuită pe care ți-a arătat-o și de a începe din nou în onoarea ei, potrivit marcandangel.com.