Arta fericirii. 3 lecții esențiale pentru o viață împlinită

1. Obsesia de a fi fericit te face nefericit

Obsesia de a fi fericit te determină să îți creezi standarde nerezonabile și rupte de realitate.

Studiile arată că oamenii care prețuiesc foarte mult fericirea stabilesc standarde dificil de obținut, ceea ce îi face să se simtă dezamăgiți, scăzându-și asfel șansa la o viață împlinită.

Nu vei sărbători etapele importante ale călătoriei tale prin viață și nu vei reuși astfel să apreciezi lucrurile bune. Ideea de fericire pe care ți-o creezi te împiedică astfel să te bucuri de realitatea cotidiană a drumului tău spre succes.

Fericirea ar trebui să fie necondiționată, să o poți experimenta oricând, oriunde, în orice circumstanțe, chiar dacă este doar pentru o clipă.

Dacă îți atașezi capacitatea de a experimenta fericirea de ceva extern iar acea componentă externă eșuează, te-ai pregătit să fii dezamăgit. În schimb, dacă îți atașezi capacitatea de a experimenta fericirea de ceva intern (cum ar fi capacitatea de a fi prezent), atunci ai controlul complet asupra momentului și modului în care o experimentezi.

În cele din urmă, fericirea poate veni doar din interior. Trebuie să-ți permiți să fii fericit în prezent.

2. Banii nu sunt egali cu fericirea, prieteniile da

Dacă nu câștigi atât cât ți-ai planificat, te vei gândi că nu muncești suficient de mult și vei fi dezamăgit de tine. Însă toți merităm să fim fericiți, indiferent cât câștigăm sau ce facem pentru a ne câștiga existența. Fie că ești fără adăpost sau milionar, meriți să experimentezi fericirea.

Banii nu sunt răspunsul. Calitatea conexiunilor sociale are o influență mai mare asupra fericirii tale decât banii pe care îi câștigi.

Este nesănătos să te aștepți să obții tot ce ai nevoie din punct de vedere social de la o singură persoană, cum ar fi partenerul tău, chiar dacă aceasta vrea să ți-o ofere.

Resursele pot face viața mai ușoară, dar niciun om nu este o insulă. Implicarea în relații semnificative aduce o culoare vibrantă vieților noastre. Nu există bucurie mai mare decât să împărtășești râsete sincere cu un prieten de încredere sau să te simți în siguranță cu cineva, astfel încât să poți pur și simplu să taci.

Studiile indică faptul că relațiile puternice oferă un sentiment de scop și bunăstare pe care banii singuri nu îl pot garanta. Bazarea stimei de sine pe bogăție poate fi dăunătoare, mai ales atunci când îi presează pe indivizi să-și neglijeze viața socială.

Nu este nimic în neregulă cu străduința pentru abundență financiară însă acest lucru nu ar trebui să vină în detrimentul relațiilor tale. Menținerea unor relații de calitate creează interacțiuni semnificative care promovează un sentiment de satisfacție și bunăstare, ceea ce duce la creșterea sentimentelor de fericire.

3. Amintește-ți ce este fericirea în viața reală

Fericirea este un sentiment de bunăstare, satisfacție sau mulțumire. Nicăieri fericirea nu este definită ca statut relațional, nivel financiar sau titlu profesional.

Fericirea este o stare de a fi pe care o controlăm. Aproape 40% din ceea ce ne afectează fericirea zilnic are legătură cu ceea ce trăim și cu modul în care reacționăm la acele experiențe. Dacă vrei să fii fericit, ai puterea de a prelua controlul asupra fericirii tale în mod intenționat.

Deși fericirea este legată de plăcere și de satisfacerea propriilor nevoi, cercetările au descoperit că este asociată mai ales cu dăruirea față de ceilalți și cu existența unui simț al scopului. O viață plină de sens poate include stres și provocări, în timp ce fericirea este adesea concentrată pe prezent.

Ești puternic. Poți celebra și recunoaște tot ceea ce faci. Nu există nicio realizare prea mică sau nesemnificativă pentru a fi sărbătorită, chiar dacă ai slăbit doar o jumătate de kilogram, ți-ai îmbunătățit o abilitate, ai cunoscut o persoană nouă, ai urmărit o pistă bună sau ai descoperit singurul lucru pe care trebuie să-l faci în continuare.

Fericirea ta este prețioasă și este responsabilitatea ta. Ai puterea de a controla modul în care definești fericirea și ce asociezi cu ea.

Poți alege să-ți creezi o idee despre fericire care nu se bazează pe realitate, să-ți legi fericirea de bani, să uiți de relațiile tale și să ignori toate realizările tale. Însă asta te va face cu adevărat nefericit.

Nu-ți mai faci griji că ești fericit. În schimb, fii pur și simplu prezent și bucură-te de moment.

Apreciază-ți relațiile și fii un participant activ la ele. Amintește-ți că, în esență, fericirea înseamnă mulțumire și satisfacție. A învăța să apreciezi momentul prezent, oricare ar fi el, este cea mai rapidă cale către fericire, notează yourtango.com.