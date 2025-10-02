Arta unei căsnicii fericite: 4 reguli simple care salvează cuplurile plictisite și nervoase

Când două persoane se unesc într-o relație, nu mai este vorba doar despre nevoile celor doi indivizi, ci și despre relația în sine. Într-o relație bună, există trei părți: tu, eu și relația. Acea relație este mai mult decât suma celor doi indivizi.

1. Angajament

Cuplurile care merg la terapie încep adesea prin a spune că lipsa de comunicare este cauza problemelor. Cu toate acestea, se dovedește că starea proastă a comunicării reprezintă un simptom al unei probleme mai mari.

Mulți terapeuți, consilieri și coach de cuplu încep prin a-și învăța clienții abilități de ascultare și comunicare. Din păcate, pentru mulți, noua capacitate dobândită de a-și exprima sentimentele partenerului direct și concis creează o creștere a supărărilor și a plângerilor emoționale.

Acest lucru îi face uneori să se simtă mai depărtați decât mai apropiați. Pot chiar folosi comunicarea ca pe un club, mai degrabă decât ca pe un sprijin.

Pentru a vorbi liber și deschis cu partenerul tău, trebuie să existe un angajament față de relație. Există o chemare superioară, într-un anumit sens, entității cuplului în sine.

Un cuplu puternic începe cu un angajament față de relație, nu doar față de celălalt. Atunci când acest lucru este prezent, relația, ca entitate cu propria forță și energie, poate prelua probleme, chiar și pe cele ale indivizilor implicați.

Simplu spus, o relație nu este un ideal de atins sau un loc la care să ajungi. Mai degrabă este o mentalitate. Este un loc de unde să vii.

Odată ce angajamentul este prezent sau, cel puțin, imaginat, devine disponibilă o nouă modalitate de comunicare și acțiune. Modul în care știi că acesta este cazul e capacitatea de a acționa la unison ca un cuplu pentru a atinge obiective comune.

2. Cooperare

Una dintre principalele bariere în calea comunicării clare este frica. Oamenii adesea nu sunt complet onești din teama de a răni cealaltă persoană sau de a spune lucruri care vor determina partenerul să încheie relația. Dacă ți-e teamă să fii sincer, va fi dificil să spui adevărul complet.

Pentru a facilita interacțiunea deschisă și autentică este nevoie de un alt acord. Este nevoie de o recunoaștere a angajamentului, nu neapărat față de cealaltă persoană, ci față de relație.

Cooperarea este un cuplu în acțiune. În mare parte, oamenii cred că sunt buni la cooperare, dar nu sunt. A-i face pe oameni să facă ceea ce vrei tu nu înseamnă cooperare. Aceasta implică acorduri reciproce despre cum să procedezi eficient.

Cooperarea nu este același lucru cu compromisul. Compromisul înseamnă a renunța la ceva ce îți dorești pentru a obține altceva. O circumstanță negativă, în cel mai bun caz. În cooperare există posibilitatea de a găsi un mod de a acționa și de a fi care să vă satisfacă pe amândoi.

A face ceea ce își dorește partenerul tău poate fi văzut nu ca o obligație, ci mai degrabă ca o oportunitate de a-i oferi un cadou, de a fi generos.

Cuplurile au frecvente ocazii de a coopera în multe feluri. Cuplurile spun că ele cooperează cel mai bine atunci când miza este mare, de exemplu, într-o situație de urgență sau când timpul este scurt.

Acest lucru pare să se întâmple deoarece angajamentul față de un rezultat este mare. Totuși, abilitățile folosite în aceste cazuri funcționează și atunci când sarcina este mai mică sau mai puțin importantă.

Mai presus de toate, abilitățile bune de cooperare pot fi învățate și chiar pot fi antrenate. Când realizați ceva împreună, simțiți puterea de a fi un cuplu.

3. Comunicare

Deși este importantă, este cea mai eficientă atunci când este folosită la momentul potrivit. Atunci când cooperezi, de exemplu, o comunicare clară este esențială. Fiecare persoană trebuie să comunice clar ceea ce vede din punctul său de vedere pentru a crea o imagine exactă.

Nu este vorba despre a judeca sau a fi judecat. Trebuie să învățați să vă ascultați cu atenție unul pe celălalt, fără a vă face griji despre cum să răspundeți.

Tratați ceea ce auziți ca pe o informație necesară cuplului, nu ca pe o expresie a plăcerii sau antipatiei față de cealaltă persoană. Tonul vocii este important deoarece este adesea dificil să acorzi atenție cuvintelor celuilalt dacă ești distras de semnificații ascunse. Vorbirea clară și ascultarea sunt esențiale.

Cea mai bună regulă este să asculți mai întâi. . Aceste abilități pot fi ușor stăpânite atunci când judecata nu este prezentă. Judecata poate fi gestionată printr-un acord de a nu te pune într-o poziție de a evalua, ci doar de a asculta.

4. Comunitate

Trăim într-o cultură foarte individualistă. Oamenii sunt învățați să se uite la ce este pentru ei ca indivizi, mai presus de orice. Cuplurile au dinamici diferite atunci când funcționează ca echipe, chiar dacă susțin ceea ce vrea să facă unul dintre voi.

Comunitatea oferă oportunitatea de a lucra împreună pentru obiective comune cu mai mulți oameni care fac lucrurile mai ușoare pentru toată lumea. Dar nu există multe modele în societatea noastră pentru comunități.

Oamenii dezvoltă relații de cuplu grozave dar nu cunosc foarte multe alte cupluri ca ei. Comunitatea oferă sprijin altora ca voi.

Unele comunități sunt „verticale”, formate din generații mai în vârstă sau chiar mai tinere, părinți, bunici, mătuși, unchi sau chiar copii. Alte comunități sunt mai orizontale, formate din generația ta din familia ta extinsă, inclusiv frați și veri.

Aceste comunități includ, de asemenea, prieteni, vecini și colegi de la locul de muncă.

Comunitățile oferă sprijin și a vorbi despre relația ta este valoros. Sprijinul din partea comunităților face lucrurile mai ușoare.

Dar comunitățile pot fi dificil de găsit. Găsirea câtorva prieteni sau întâlnirea cu oameni din comunitatea ta poate fi o modalitate bună de a te simți susținut și înțeles.

Când sunt prezente comunități de cupluri este mai ușor să vorbești despre ceea ce se întâmplă decât într-o simplă conversație cu o persoană. Încearcă să descoperi câteva comunități sau chiar să le creezi în jurul tău.

Când te îndrăgostești pentru prima dată, ești îndrăgostit nu numai de cealaltă persoană și de idee. Îți place ideea de a fi într-un cuplu. Atunci cuplul devine o a treia entitate. Este ca și copilul tău. Are nevoie de grijă și iubire.

Aceste patru reguli ale puterii cuplului pot transforma relația voastră într-o experiență semnificativă și împlinitoare, potrivit yourtango.com.

