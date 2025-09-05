Cum ajută cunoașterea profilului de dragoste la construirea unor relații mai bune

Modul în care iubim nu este nici accidental, nici unidimensional. Comparativ cu modelele tradiționale de stiluri de dragoste, profilurile de dragoste adoptă o abordare centrată pe persoană.

Ești consecvent în modul în care iubești oamenii? Poate ești conștient de asta sau poate doar de persoanele pe care le iubești își dau seama dar ai tendința să iubești oamenii într-un anumit fel. Modurile noastre de a iubi pot reflecta modul în care am trecut prin copilărie și adolescență timpurie; se pot alinia cu personalitățile și obiectivele noastre; ar putea răspunde contextului nostru cultural. Însă modul în care iubești nu este întâmplător. Este o reflectare a ceea ce ești.

În 1973, cercetătorul John Lee a descris 6 stiluri de iubire care ne ajută să înțelegem modul în care iubim:

Eros, stil definit de pasiune și romantism

Ludus, stil marcat de jocuri sau iubire jucăușă

Storge, stil de iubire prietenos

Mania, stil obsesiv

Pragma, stil de iubire rațional și logic

Agape, usil de iubire altruist

Corelațiile acestor stiluri oferă perspective importante. De exemplu, eros mai puternic și agape mai puternic tind să fie legate de experiențe relaționale pozitive, cum ar fi stabilitatea și o satisfacție relațională mai mare, în timp ce ludus este în general asociat cu factori de risc, precum neîncrederea și lipsa de intimitate și angajament.

Noi tehnici analitice dezvăluie iubirea multidimensională

Recent, o echipă de cercetători din Spania a schimbat paradigma modului în care ne-am gândit la stilurile de iubire (García del Castillo-López et al., 2025). În loc să se concentreze asupra variabilelor în sine, cum ar fi modul în care o dimensiune, precum erosul, ar putea prezice anumite aspecte ale funcționării relațiilor, cercetătorii au adoptat o abordare centrată pe persoană, utilizând o tehnică analitică, numită analiza profilului latent (LPA).

LPA le-a permis cercetătorilor să examineze datele participanților în mod holistic: Cum au obținut indivizii scoruri în toate cele 6 stiluri? Există persoane care au un model similar în toate cele 6 stiluri? Aceste persoane tind ă aibă relații care funcționează în același mod? Dacă da, cum arată relațiile lor?

Stilurile de iubire de ieri sunt profilurile de iubire de astăzi

Dacă numim cele 6 variabile originale ale lui Lee „stiluri”, atunci analiza indivizilor și a modului în care aceștia se încadrează în toate cele 6 variabile creează un nou mod de gândire: Aceste „profiluri” de iubire surprind complexitatea și sunt destul de revelatoare. Lucrările inițiale, bazate pe răspunsurile la sondajele a peste 800 de spanioli, au arătat 4 profiluri de iubire cheie și o primă privire asupra modului în care ar putea experimenta relațiile.

4 profiluri de dragoste

Cele 4 profiluri, construite pe baza răspunsurilor participanților, surprind subgrupuri de persoane care variază în moduri similare, în funcție de stilurile de iubire tradiționale.

Serioșii neprietenoși

Circa 50% dintre oameni se încadrează în această categorie, care descrie persoane care au un nivel mai mare decât media în ceea ce privește pasiunea (eros) și, în general, un nivel scăzut de ​​iubire riscantă, jucăușă/neîncrezătoare (ludus), cât și în iubirea de companie (storge). Persoanele din acest grup tind să fie medii în ceea ce privește aspectele conflictului în relație și inteligența emoțională, iar satisfacția lor sexuală este, în general, medie.

Serioșii prietenoși

Circa 25% dintre persoane apar în această categorie, prezentând cele mai înalte niveluri de iubire romantică (eros), iubire prietenoasă (storge) și iubire rațională (pragma), împreună cu cel mai scăzut nivel de iubire ludus, bazată pe jocuri și iubire altruistă (agape). Deținerea acestui profil pregătește oamenii pentru succes în relațiile lor. În general, persoanele din această categorie au un nivel scăzut de conflict, experimentează mai puține fluctuații emoționale și sunt mai fericite în viața lor sexuală decât toate celelalte categorii de grup.

Jucătorii ușor instabili

Aceștia reprezintă circa 20% din participanți, au un scor mai mare atât la dragostea bazată pe jocuri (ludus), cât și la manie. Pe baza compoziției acestui profil, nu este surprinzător faptul că acești indivizi tind să aibă dificultăți în relații. Rezultatele sugerează că persoanele din acest grup experimentează adesea conflicte mai frecvente și mai intense, o satisfacție sexuală mai scăzută și o inteligență emoțională mai redusă.

Jucătorii altruiști lipsiți de pasiune

Un segment mic de persoane este cel mai bine surprins de acest profil, care are un scor scăzut la dragostea romantică sau pasională (eros) și un scor mai mare decât media la dragostea altruistă (agape). Comparativ cu alte profiluri, acest profil are o raționalitate (pragma) mai scăzută când vine vorba de dragoste. Conflictul și instabilitatea emoțională sunt experiențe familiare persoanelor din acest grup, care experimentează cea mai scăzută satisfacție sexuală și inteligență emoțională, în comparație cu celelalte grupuri.

Profilurile de dragoste respectă complexitatea, oferind mai mult ajutor

Abordezi relațiile cu încredere sau neîncredere? Prietenie sau pasiune? Egoism sau altruism? Profilurile de dragoste surprind tipare comune în cadrul acestor întrebări, dezvăluind subgrupuri de persoane cu similarități în multiple dimensiuni ale iubirii.

Deoarece profilurile de dragoste onorează complexitatea iubirii mai mult decât stilurile unidimensionale, suntem capabili să obținem o perspectivă mai clară asupra modului în care oamenii operează în relațiile lor și asupra modului în care am putea sprijini provocările lor specifice. Imagineaz-ți un cuplu în conflict: Înțelegerea profilurilor lor ne oferă mult mai mult context decât cunoașterea stilului în care se încadrează.

Acest studiu inițial de autoevaluare, limitat la un eșantion de adulți spanioli (în mare parte femei), oferă un prim pas important. Lucrările viitoare vor trebui să vadă dacă aceste profiluri specifice sunt reproductibile în alte eșantioane. Am putea apoi să vedem cum cuplurile aflate în criză pot obține un ajutor mai bun pentru problemele lor printr-o înțelegere mai precisă a modului în care iubesc, potrivit psychologytoday.com.