Cum influențează ordinea nașterii relația de cuplu

Copilul unic

Dacă ești copil unic, te vei simți autosuficient chiar și atunci când vei fi căsătorit. Nu vei renunța la identitatea ta pentru că faci parte dintr-un parteneriat. Îți vei menține propriile hobby-uri, prietenii și interese pentru că acestea sunt parte din tine.

Desigur, chiar dacă vei avea nevoie de spațiu din partea partenerului tău, îl vei trata corect. Obții performanțe, ești pasional, așa că nu te temi să depui efort în relație. Nu contează de cât timp ești căsătorit pentru că vei încerca întotdeauna să-ți faci partenerul fericit.

Copilul cel mare

Dacă ești cel mai mare dintre fații tăi, vei prelua majoritatea responsabilităților din relație. Tu vei stabili programul și prioritățile. Totuși, asta nu înseamnă că îți vei lăsa partenerul să scape nepedepsit. Te vei aștepta ca acesta să-și facă partea sa de etreabă. Nu-l vei trata cu grijă. Din moment ce ești cel mai mare copil, ești destul de direct.

Dacă ai o problemă cu partenerul tău, nu o vei ține în tine. Îți vei exprima sentimentele. Dar acesta este un lucru bun, pentru că nu va trebui niciodată să ghicească unde te situezi. Când există probleme, voi doi puteți lucra la rezolvarea lor deoarece totul este la vedere.

Copilul mijlociu

Dacă ești copilul mijlociu, știi cum să împărtășești și cum să faci compromisuri. Vei fi un partener excelent pentru că vei lua întotdeauna în considerare sentimentele persoanei tale. Nu vei insista cu încăpățânare să fie lucrurile așa cum vrei tu deoarece vei aprecia contribuția sa. Ești un ascultător excelent, așa că partenerul tău se va simți întotdeauna ascultat. Va simți că ai în vedere interesul lui.

Cel mai mare „dezavantaj” al căsătoriei cu tine este că ai nevoie de multă atenție și reasigurare, dar persoana potrivită nu se va supăra să ți le ofere. Îți va aminti că ești apreciat în fiecare zi.

Mezinul

Dacă ești cel mai mic dintre frații tăi, creativitatea ta va menține căsnicia proaspătă și distractivă. Vei găsi mereu modalități amuzante de a petrece weekendul, astfel încât relația să nu devină prea banală. Ești, de asemenea, carismatic, așa că îți vei copleși partenerul cu complimente și îl vei face să se simtă atractiv, chiar dacă sunteți împreună de ani și ani.

Cu toate acestea, ești puțin dependent, așa că te vei baza pe partenerul tău pentru a face o mare parte din muncă în relație. Asta nu înseamnă că nu vei face nimic. Dar cu siguranță ai nevoie de cineva care este dispus să preia responsabilitățile din când în când.

Fratele geamăn

Dacă ești frate geamăn, îți place să petreci mult timp de calitate cu partenerul tău. Nu ai niciodată nevoie de prea mult spațiu. De fapt, distanța te poate face să te întrebi despre starea relației. Pentru ca mariajul tău să prospere, trebuie să te asiguri că rezervi suficient timp pentru întâlniri romantice și sesiuni de îmbrățișare.

Din fericire, ești adaptabil, așa că nu te va deranja să te alături evenimentelor și activităților de care partenerul tău se bucură, chiar dacă tu însăți nu le înțelegi pe deplin. Per total, ești un partener minunat pentru că ești atent și mereu prezent atunci când are nevoie de tine, fără să-ți pună întrebări, potrivit collective.world.

