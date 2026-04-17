Cum poți afla dacă relația ta rezistă: Testul celor două întrebări

Cercetarea a analizat răspunsurile a 3.597 de cupluri, urmărind evoluția relațiilor acestora pe parcursul a circa 6 ani. Rezultatele arată că percepțiile partenerilor despre propria fericire, dar și despre fericirea celuilalt, sunt indicatori relevanți ai stabilității relației.

Prima întrebare

Prima întrebare adresată participanților a fost: „Cum crezi că s-ar schimba nivelul tău de fericire dacă te-ai despărți de partener?” Răspunsurile care indicau o posibilă îmbunătățire a stării personale au fost asociate cu un risc mai mare de separare.

A doua întrebare

A doua întrebare, considerată esențială de cercetători, a vizat percepția asupra partenerului: „Cum crezi că s-ar schimba nivelul de fericire al partenerului dacă v-ați despărți?”

Studiul arată că nu doar răspunsurile contează, ci și acuratețea lor. Cuplurile în care ambii parteneri considerau că despărțirea le-ar afecta negativ aveau o rată de divorț sub medie, de aproximativ 4,8%. În schimb, acolo unde exista o percepție greșită sau o lipsă de înțelegere a stării celuilalt, riscul de separare creștea semnificativ, ajungând la aproximativ 12%.

Circa 7% dintre cuplurile analizate au divorțat în perioada studiată. Cercetătorii au observat că cele mai vulnerabile relații erau cele în care exista o „deconectare” emoțională, partenerii neînțelegând corect nivelul de satisfacție al celuilalt.

Specialiștii subliniază că aceste concluzii evidențiază rolul esențial al comunicării în cuplu. Lipsa dialogului și a empatiei poate duce la interpretări greșite și, implicit, la deteriorarea relației.

Cu toate acestea, autorii studiului atrag atenția că rezultatele nu reprezintă un verdict definitiv. Problemele identificate pot fi corectate, iar relațiile pot fi consolidate prin comunicare deschisă și implicare reciprocă, potrivit yourtango.com.