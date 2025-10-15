Cum sunt învățați copiii de grădiniță din Olanda să meargă singuri pe stradă de la 4 ani

Aceștia se deplaseaă singuri la școală sau în grupuri mici. Independența lor este susținută de o încredere puternică în siguranța comunității și în spiritul de întrajutorare al adulților.

Și regulile stricte din trafic contribuie la această siguranță. În cartiere, limita de viteză este de 30 km/h și este respectată cu rigurozitate. Datorită traficului redus și a numărului mare de bicicliști și pietoni, șoferii sunt atenți și prudenți la trecerile pentru pietoni.

Regula contactului vizual

Copiii sunt pregătiți să se deplaseze pe jos, cu bicicleta sau în mijloacele de transport în comun, învățând de mici importanța contactului vizual cu șoferii înainte de a traversa strada.

Ei sunt astfel învățați, acasă și la școală, că înainte de a traversa trebuie să stabilească un contact vizual cu șoferul pentru a se asigura că au fost văzuți. Dacă acest contact nu se face, nu traversează strada. Gestul este simplu: un zâmbet rerciproc între pieton și șofer consolidează siguranța pe stradă.

Această metodă educativă provoacă admirație celor care o observă, mai ales când grupuri de copii atenți așteaptă să traverseze, respectând cu strictețe regula contactului vizual, notează dcnews.ro.