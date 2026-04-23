De ce apare competiția între frați și cum poate fi prevenită?

Specialiștii atrag atenția că, de multe ori, competiția dintre copii nu apare spontan, fiind alimentată, fără intenție, chiar de comportamentul și limbajul părinților.

Creșterea unui copil vine cu dificultăți, însă apariția unui frate sau a unei surori adaugă mai multe provocări. Părinții sunt nevoiți să construiască relații individuale solide cu fiecare copil, dar și să gestioneze dinamica dintre aceștia.

Cuvintele pot amplifica tensiunile

Psihologii subliniază că anumite expresii, aparent inofensive, pot avea efecte emoționale puternice asupra copiilor. Transmise adesea din generație în generație, acestea pot crea frustrări și sentimente de inferioritate sau nedreptate.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este comparația directă între frați, de tipul „fratele tău este un exemplu”. Deși intenția poate fi de a motiva, rezultatul este adesea opus: copilul comparat se poate simți insuficient, iar relația dintre frați se tensionează.

La fel de problematică este și atribuirea de responsabilități excesive copilului mai mare, prin replici precum „ai grijă de fratele tău mai mic”. Specialiștii recomandă ca astfel de sarcini să fie propuse, nu impuse, pentru a evita resentimentele.

Presiune pe copilul mai mare

Expresia „ești mai mare, cedează tu” este frecvent utilizată pentru a aplana conflictele, însă poate avea efecte pe termen lung. Copilul poate percepe situația ca pe o nedreptate și poate dezvolta anxietate sau dificultăți în luarea deciziilor, simțindu-se constant obligat să renunțe în favoarea celorlalți.

În același timp, acordarea unei atenții disproporționate copilului mai mic poate accentua aceste dezechilibre, chiar dacă este justificată de nevoile acestuia.

Exprimarea iubirii

Deși intenția părinților este de a transmite echitate, formularea „vă iubesc la fel de mult” poate avea un efect neașteptat. Specialiștii atrag atenția că fiecare copil are nevoie să se simtă valorizat pentru unicitatea sa.

În locul unei egalități generale este recomandată o abordare personalizată, în care fiecare copil primește validare pentru calitățile și trăsăturile proprii.

Rolul părinților în rezolvarea confllictelor

Gestionarea rivalității dintre frați nu înseamnă eliminarea completă a conflictelor, ci crearea unui mediu în care acestea pot fi rezolvate sănătos. Părinții trebuie să intervină atunci când situațiile escaladează, dar și să le ofere copiilor spațiu pentru a-și dezvolta propriile abilități de rezolvare a problemelor.

În esență, echilibrul, comunicarea și evitarea comparațiilor sunt elementele-cheie care pot transforma rivalitatea dintre frați într-o relație bazată pe cooperare și respect reciproc, potrivit catine.ro.