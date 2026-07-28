„Legătura traumatică": De ce ne atrag oamenii care ne rănesc

Ai simțit-o, poate, chiar tu: cineva care te rănește constant, dar de care nu reușești să te desprinzi - sau atracția inexplicabilă față de persoane despre care, rațional, știi că nu-ți fac bine. Nu e slăbiciune de caracter și nu înseamnă că „vrei" să suferi. Psihologii au un răspuns clar pentru acest fenomen, iar el se leagă direct de felul în care creierul nostru a învățat, încă din copilărie, ce înseamnă dragostea.

Legătura traumatică - un termen cu istorie clinică reală

Fenomenul se numește „legătură traumatică" (trauma bonding) și a fost conceptualizat pentru prima dată de psihologul american Patrick Carnes, în anii '90, pentru a descrie atașamentul emoțional puternic care se formează în relații marcate de pericol, rușine, exploatare și întărire intermitentă a comportamentului. Deși conceptul lui Carnes se concentra inițial pe dependențe și traumă sexuală, el a fost extins ulterior la violența domestică, abuzul emoțional, controlul coercitiv, cultele religioase și chiar relațiile din copilărie cu îngrijitori abuzivi.

Important de precizat: legătura traumatică nu e un defect de caracter, o slăbiciune sau un semn că persoana „își dorește" să fie rănită. E, potrivit Simply Psychology, un răspuns psihologic previzibil la anumite condiții de mediu - condiții care exploatează trăsături fundamentale ale sistemului uman de atașament și recompensă.

Cum se formează această legătură

Cel mai puternic mecanism din spatele fenomenului e „întărirea intermitentă" (intermittent reinforcement) - alternarea imprevizibilă între momente de afecțiune și momente de durere sau neglijare. Cercetările arată de multă vreme cât de puternică e această forță psihologică: e același principiu care face ca aparatele de jocuri de noroc să funcționeze - recompensa neregulată, imprevizibilă, ne face să investim mult mai mult efort emoțional decât o recompensă constantă și predictibilă.

Potrivit Psychology Today, legătura traumatică urmează, de regulă, un tipar în șapte etape, care începe adesea chiar cu un episod de „love bombing" - o intensitate emoțională inițială, copleșitoare, care creează rapid apropiere și încredere -, urmată de creșterea dependenței emoționale, apoi de un moment de critică sau retragere a afecțiunii, care lasă persoana confuză și tânjind după conexiunea inițială. Contrastul dintre durere și afecțiunea ocazională face ca momentele bune să pară mult mai semnificative decât ar părea într-o relație constant sănătoasă și susținută.

Rădăcinile din copilărie

Un studiu academic de referință, realizat de cercetătorii Donald Dutton și Susan Painter, publicat în 1993 în revista Violence and Victims, a testat pentru prima dată riguros teoria legăturii traumatice, arătând că acest tip de atașament nu se formează instant, ci crește lent și adesea neobservat, pe măsură ce profunzimea legăturii și durerea evoluează, practic, în paralel.

Explicația psihologică ține de teoria atașamentului: legăturile inițiale cu îngrijitorii din copilărie creează „modele interne" despre cum funcționează relațiile și cum „ar trebui" să se simtă iubirea. Dacă îngrijirea din primii ani a fost inconsecventă sau condiționată - afecțiune uneori prezentă, alteori retrasă brusc, fără o cauză clară pentru copil -, creierul adult poate căuta, inconștient, dinamici similare mai târziu în viață. Nu e o alegere deliberată pentru durere, ci, pur și simplu, inima urmând traseele emoționale deja consolidate.

Practic, „familiar" nu înseamnă „sigur" - înseamnă doar „cunoscut". Subconștientul încearcă să recreeze dinamici nerezolvate din copilărie în relațiile adulte, în speranța că, de data asta, le poate „repara". De aceea, cineva crescut cu părinți distanți emoțional poate fi atras, în mod repetat, exact de parteneri indisponibili emoțional - o senzație care „se simte ca acasă", chiar dacă doare.

Ce se întâmplă când se întâlnesc două stiluri de atașament nesigure

Un tipar frecvent documentat în literatura de specialitate e dinamica dintre atașamentul anxios și cel evitant: o persoană cu atașament anxios „aleargă" după apropiere, cealaltă, cu atașament evitant, se retrage - iar acest joc de „urmărire și fugă" se simte familiar, chiar dacă doare, tocmai pentru că reflectă lecții vechi despre iubire, învățate în copilărie.

Alte mecanisme psihologice contribuie și ele la acest tipar:

Căutarea rezolvării - dorința de a „închide" o rană emoțională poate atrage persoana înapoi spre partenerul care i-a provocat-o, în speranța unei rezolvări care nu vine niciodată. Nevoia de validare - dorința ca durerea provocată să fie, în sfârșit, recunoscută chiar de persoana care a cauzat-o, menține atașamentul activ mult timp după separarea fizică. Speranța greșit direcționată - concentrarea pe rarele momente bune, cu convingerea că te poți întoarce la „cea mai bună versiune" a relației, chiar dacă acele momente au fost, de fapt, scurte și rare. De ce fenomenul apare la orice tip de persoană, indiferent de educație

Un aspect subliniat constant de specialiști: legătura traumatică nu discriminează în funcție de inteligență sau conștientizare de sine. Persoane extrem de bine informate psihologic, inclusiv terapeuți și profesioniști în sănătate mintală, se pot regăsi, la rândul lor, blocate în relații dăunătoare, unilaterale sau distructive emoțional - dovadă că fenomenul nu ține de „a nu ști mai bine", ci de mecanisme neurologice și emoționale mult mai profunde, formate cu mult înainte ca persoana să aibă vreun cuvânt de spus.

Cum recunoști tiparul - și cum începi să-l schimbi

Primul pas, potrivit terapeuților, e simpla recunoaștere a fenomenului: atracția resimțită nu e, de fapt, dragoste, ci un obicei condiționat de creier, format din cicluri de durere și afecțiune intermitentă. Câteva semnale care ar trebui să dea de gândit:

te simți atras(ă) constant de aceeași combinație de intensitate emoțională, imprevizibilitate și indisponibilitate;

o relație „calmă" și constant sigură ți se pare, ciudat, plictisitoare sau lipsită de „scânteie";

justifici comportamentul rănitor al celuilalt, concentrându-te pe rarele momente bune;

simți nevoia repetată de a „repara" sau de a obține, în sfârșit, recunoașterea din partea persoanei care te-a rănit.

Vestea bună, subliniată constant în literatura de specialitate: acest tipar nu e o condamnare pe viață. E o hartă subconștientă, formată cu mult timp înainte să ai vreo putere de decizie asupra ei - dar, exact pentru că a fost învățată, poate fi și reînvățată, de cele mai multe ori cu sprijinul unui terapeut specializat în atașament și traumă. Recunoașterea tiparului nu e un motiv de rușine, ci primul pas real spre alegerea, pe viitor, a unor relații care oferă siguranță reală, nu doar familiaritate.

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