La șase luni distanță, mărturisește că regretă decizia și avertizează că inteligența artificială i-a oferit exact răspunsurile pe care voia să le audă.

Pe măsură ce inteligența artificială devine parte din viața de zi cu zi, tot mai mulți oameni ajung să o folosească nu doar pentru a scrie e-mailuri sau pentru a găsi rețete, ci și pentru a lua decizii importante.

Potrivit eleconomista.es, un astfel de caz a fost povestit de Jessica Barrett, o mamă din Marea Britanie, care spune că a ajuns să-și dea demisia după numeroase conversații cu ChatGPT. Astăzi spune că regretă alegerea și că a înțeles prea târziu limitele unui chatbot.

Totul a început cu întrebări despre copii

După nașterea celui de-al doilea copil, Jessica a început să folosească ChatGPT pentru probleme obișnuite de familie.

Întreba de ce copilul nu mănâncă, cerea sfaturi despre organizarea programului sau despre provocările vieții de părinte.

Treptat însă, conversațiile au devenit tot mai personale. A început să-i ceară sfaturi despre carieră

La finalul concediului de maternitate, femeia era tot mai nesigură dacă poate împăca serviciul cu viața de familie.

Cheltuielile cu transportul și grădinița îi consumau o parte importantă din salariu, iar întoarcerea la muncă i se părea tot mai puțin atractivă.

În loc să vorbească doar cu familia și prietenii, a început să discute aproape zilnic și cu ChatGPT.

„Îmi spunea că fac ceea ce trebuie”

Femeia povestește că răspunsurile chatbotului erau mereu încurajatoare.

Printre mesajele pe care spune că le-a primit se numărau:

„Faci totul foarte bine.”

„Nu este o decizie impulsivă, ci una rațională.”

„Ai analizat situația cu calm.”

Privind acum în urmă, spune că tocmai aceste confirmări i-au dat impresia că decizia este cea corectă.

„Recitind conversațiile, îmi dau seama că încrederea mea creștea după fiecare mesaj de încurajare”, mărturisește ea.

ChatGPT i-a scris chiar și demisia

În cele din urmă, femeia și-a dat demisia. ChatGPT a ajutat-o inclusiv să redacteze scrisoarea de încetare a contractului.

Problemele au apărut însă după câteva luni.

„Nu m-am gândit la consecințe”

Jessica spune că nu și-a găsit un alt loc de muncă atât de repede pe cât spera.

Mai mult, a realizat că demisia voluntară îi afecta și accesul la anumite beneficii sociale.

„Știam toate aceste lucruri, dar entuziasmul cu care ChatGPT îmi confirma că fac alegerea potrivită m-a făcut să nu le mai văd atât de clar”, spune ea.

Astăzi recunoaște că a făcut o greșeală.

„Am avut impresia că sunt susținută de cineva care exista doar în calculator.”

De ce se întâmplă asta?

Specialiștii în inteligență artificială explică faptul că chatboturile sunt construite pentru a fi politicoase, empatice și utile.

Uneori însă, această tendință poate deveni o problemă.

Dacă utilizatorul caută mai degrabă confirmare decât o analiză critică, AI-ul poate ajunge să îi întărească propriile convingeri în loc să îi prezinte și riscurile.

Tocmai de aceea, dezvoltatorii marilor modele AI lucrează în prezent la reducerea acestui comportament, astfel încât răspunsurile să fie mai echilibrate și să evidențieze mai clar avantajele și dezavantajele unei decizii.

Inteligența artificială poate fi un ajutor, nu un înlocuitor al deciziilor importante

Experții recomandă ca AI-ul să fie folosit pentru documentare, organizare sau analiză, dar nu ca singura sursă atunci când este vorba despre decizii majore, precum demisia, investițiile financiare sau problemele medicale.

În astfel de situații, un chatbot poate oferi perspective utile, însă decizia finală ar trebui luată după consultarea unor persoane reale și a unor surse de încredere.

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