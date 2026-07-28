Tânără mamă cu rădăcini românești devine Miss Roma: „Părinții mei sunt din România, dar eu reprezint capitala"

Origini românești și visuri italiene

Cristina Virga reprezintă o poveste de succes care îmbină tradiția românească cu visurile italiene. Deși părinții săi provin din România, ea s-a născut și a crescut la Roma, vorbind fluent trei limbi: spaniolă, engleză și română. Această multilingvism reflectă diversitatea culturală care characterizează generația tânără din Italia contemporană, potrivit Corriere della Serra.

„Părinții mei vin din România, dar eu m-am născut la Roma și lucrez ca tehnician în manicură. Acum însă totul s-ar putea schimba", a declarat Cristina imediat după încoronare.

Tânără de 22 de ani, cu ochi turcoaz și un zâmbet captivant, ea a reușit să impresioneze juriul prin simplitatea și autenticitatea sa.

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Sursa foto Instagram/cristinavirgaaa

De la tehnician în manicură la potențială starletă

Până la această victorie, Cristina a lucrat patru ani în industria restaurației, apoi într-un centru estetic. Experiențele diverse pe care le-a acumulat au contribuit la maturizarea sa și la dezvoltarea încrederii în sine necesare pentru o astfel de competiție.

„La început nu voiam să mă înscriu, nu mă simțeam adecvată. Acest parcurs mi-a fost propus acum doi ani, dar atunci nu aveam siguranța pe care o am astăzi", a explicat câștigătoarea. Decizia sa de a participa la concurs a fost motivată de dorința de a-și depăși limitele și de a deveni un exemplu pentru fiul său.

O mamă care luptă pentru viitor

Cristina este mamă a unui băiețel pe nume Damiano, căruia îi dedică această victorie importantă.

„Îi voi spune că mama sa, la 22 de ani, a decis să se implice, gândindu-se și la el. Vreau să înțeleagă că trebuie să te arunci în viață, să crezi mai mult în tine și să nu te lași intimidat de obstacole", a mărturisit ea cu emoție.

Această dimensiune maternă adaugă o profunzime specială victoriei sale, transformând-o dintr-un simplu concurs de frumusețe într-o lecție de viață despre curaj și determinare. Cristina speră că experiența sa va inspira nu doar pe fiul său, ci și pe alte tinere care se confruntă cu îndoieli similare.

Filosofia frumuseții interioare

Pentru Cristina, frumusețea adevărată transcende aspectul fizic.

„Valoarea reală nu se vede din exterior. Frumoase sunt persoanele altruiste, sincere, cu inimă bună – și acestea sunt aspecte pe care le-am regăsit la fetele care concurau cu mine. Frumusețea interioară rămâne, cea exterioară dispare mai devreme sau mai târziu", a explicat ea.

Această perspectivă matură asupra frumuseții reflectă valorile pe care Cristina dorește să le promoveze ca Miss Roma. Ea crede că adevărata frumusețe rezidă în caracter și în capacitatea de a inspira pe ceilalți prin exemple pozitive.

Legătura profundă cu Roma

Deși s-a mutat recent din Ladispoli în cartierul Monteverde din Roma, Cristina are o legătură profundă cu Orașul Etern.

„M-am mutat aici acum un an: voiam să fac asta de mult timp, pentru că am perceput întotdeauna Roma ca fiind centrul multor oportunități de dezvoltare", a declarat ea.

Locurile sale preferate din capitala italiană includ Gianicolo, pe care îl consideră imposibil de ne iubit, și Monte Ciocci, unde mergea frecvent în copilărie și care îi rămâne în inimă. Aceste locuri simbolizează legătura sa emoțională cu orașul pe care acum îl va reprezenta la nivel național.

Visuri de carieră în cinema și modă

Victoria la Miss Roma marchează un punct de cotitură în viața Cristinei. Până recent, obiectivul său era să deschidă propria afacere, un centru estetic. Acum însă, ea explorează posibilitatea unei cariere în industria cinematografică și în modă.

„Până acum puțin timp, obiectivul meu era să deschid o afacere proprie, un centru estetic. Dar de ceva vreme evaluez calea cinematografiei, care mă intriguează foarte mult. De asemenea, lumea modei: mi-ar plăcea să devin fotomodel, până acum nu m-am simțit la înălțime, dar acum am forța de a crede că pot reuși", a mărturisit ea.

Următoarea provocare: Miss Italia

Ca Miss Roma, Cristina are acces direct la prefinalele celei de-a 87-a ediții a concursului național Miss Italia. Ceremonia de încoronare, inspirată de notele și stilul capodoperei felliniene „La dolce vita", a fost și o omagiere a Marii Frumuseți a Orașului Etern.