Dragostea și inteligența: Bărbații care se căsătoresc cu femei deștepte au un risc mai mic de demență

Cercetarea vine într-un context în care oamenii de știință încearcă de zeci de ani să înțeleagă ce factori de stil de viață pot încetini sau preveni declinul cognitiv.

La nivel global, peste 55 de milioane de persoane suferă de demență, iar specialiștii subliniază că stimularea intelectuală constantă joacă un rol esențial în menținerea sănătății creierului pe termen lung, scrie yourtango.com.

Cum poate influența relația de cuplu sănătatea creierului

Conceptul de stimulare cognitivă este frecvent menționat în studiile despre îmbătrânirea creierului. Acesta se referă la menținerea unei activități mentale intense pe parcursul vieții, prin conversații, învățare, activități intelectuale și interacțiuni sociale.

Potrivit profesorului Lawrence Whalley, specialist în sănătate mintală la Universitatea Aberdeen și autor al cărții Understanding Brain Aging and Dementia, un partener inteligent poate avea un rol important în menținerea agilității mentale.

În cadrul Oxford Literary Festival, Whalley a prezentat teoria conform căreia bărbații care se căsătoresc cu femei inteligente au șanse mai mici să dezvolte demență.

„Dacă un bărbat vrea să trăiască mai mult și să își mențină mintea activă, un lucru pe care ar trebui să îl facă este să se căsătorească cu o femeie inteligentă. Nu există un protector mai bun decât inteligența”, a explicat profesorul.

Ce este demența și cât de răspândită este

Demența nu reprezintă o boală unică, ci un termen general pentru un grup de simptome care afectează memoria, gândirea și capacitatea de a desfășura activități zilnice.

Cea mai frecventă formă este boala Alzheimer, care reprezintă între 60% și 80% din toate cazurile de demență.

Statisticile arată o creștere alarmantă a cazurilor la nivel mondial. Dacă în 2015 existau aproximativ 46,8 milioane de persoane cu demență, specialiștii estimează că numărul acestora ar putea ajunge la:

74,7 milioane în 2030

131,5 milioane în 2050

Activitățile care pot reduce riscul de demență

Cercetările anterioare au arătat că anumite activități intelectuale pot contribui la reducerea riscului de declin cognitiv. Printre acestea se numără:

rezolvarea de cuvinte încrucișate

cititul

vizitele la muzee

conversațiile intelectuale

învățarea continuă

Un partener de viață care provoacă intelectual și stimulează curiozitatea poate avea un efect similar, susțin specialiștii.

Experiențele din copilărie pot influența sănătatea mentală

Profesorul Whalley a mai menționat că anumite experiențe din copilărie pot influența riscul de demență la maturitate.

De exemplu, studiile arată că pierderea mamei înainte de vârsta de cinci ani poate fi un factor de risc pentru dezvoltarea demenței mai târziu în viață.

Chiar dacă oamenii nu pot controla experiențele din copilărie, ei pot face alegeri importante la maturitate, inclusiv în ceea ce privește relațiile personale.

Relațiile pot influența sănătatea creierului

Specialiștii subliniază că relațiile pe care le avem și conversațiile pe care le purtăm de-a lungul vieții pot influența semnificativ sănătatea creierului.

Un partener care stimulează intelectual, care încurajează curiozitatea și dialogul poate contribui la menținerea unei minți active.

În final, cercetătorii spun că iubirea și conexiunile autentice pot avea un impact mult mai mare asupra sănătății mentale decât s-a crezut până acum. A iubi și a fi iubit, dar și a avea alături o persoană care îți provoacă mintea, ar putea fi una dintre cele mai simple modalități de a proteja sănătatea creierului pe termen lung.