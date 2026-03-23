Ideea că într-o relație unul dintre parteneri este responsabil pentru succesul sau împlinirea celuilalt sugerează, în mod greșit, că oamenii nu își pot atinge obiectivele fără sprijinul constant al unei alte persoane.

În realitate, această mentalitate poate duce la relații de codependență, în care unul dintre parteneri ajunge să se sacrifice complet și să își definească identitatea doar prin relație.

Ce înțeleg, de fapt, cuplurile fericite: interdependența

Specialiștii în psihologie susțin că relațiile sănătoase se bazează pe un concept diferit: interdependența.

Aceasta înseamnă că ambii parteneri se susțin reciproc, dar își păstrează în același timp autonomia. Cu alte cuvinte, nu depind complet unul de celălalt pentru succes, dar se ajută să își atingă obiectivele personale.

Efectul Michelangelo: secretul relațiilor de durată

Experții au denumit acest fenomen „efectul Michelangelo”. Ideea este simplă: partenerii nu creează ceva din nimic, ci ajută la „șlefuirea” a ceea ce există deja în celălalt.

Așa cum sculptorul Michelangelo considera că forma există deja în piatră, la fel și într-o relație sănătoasă, partenerul nu te definește, ci te ajută să devii cea mai bună versiune a ta.

„Partenerul nu ar trebui să te modeleze, ci să îți permită să te descoperi. Într-o relație interdependentă, fiecare îl susține pe celălalt să ajungă la sinele ideal”, explică psihologii.

Diferența dintre interdependență și codependență

Deși la prima vedere par asemănătoare, cele două concepte sunt complet diferite:

Interdependența susține dezvoltarea personală și echilibrul

Codependența limitează evoluția și creează dezechilibru

De exemplu, într-o relație toxică, o persoană poate fi prea consumată emoțional pentru a-și urma visurile. În schimb, într-o relație sănătoasă, partenerul oferă sprijin real pentru atingerea obiectivelor.

Relațiile sănătoase cresc șansele de succes

Studiile arată că persoanele mulțumite de relația lor au șanse mai mari să își atingă obiectivele. De asemenea, un partener responsabil și implicat poate contribui inclusiv la succesul profesional.

Cu alte cuvinte, într-un cuplu sănătos, partenerii funcționează ca o echipă: nu doar „marchează puncte”, ci și creează oportunități unul pentru celălalt.

Ce au în comun cuplurile fericite

Psihologii spun că interdependența apare mai ales atunci când există:

satisfacție în relație

siguranță emoțională

încredere și stabilitate

atașament securizant

Aceste lucruri se construiesc în timp, motiv pentru care relațiile de lungă durată beneficiază cel mai mult de acest tip de dinamică.

Relațiile sănătoase cer efort constant

Chiar dacă pare ideal, acest echilibru nu apare de la sine. Interdependența trebuie întreținută prin implicare și reciprocitate.

„În relațiile sănătoase, ambii parteneri își păstrează independența, dar se bazează unul pe celălalt pentru sprijin și dezvoltare. Efectul Michelangelo apare atunci când partenerii se influențează reciproc în direcția celei mai bune versiuni a lor”, explică specialiștii.